Tommaso Franchi spopola sui social dopo il Grande Fratello. Diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione all’ultima edizione del reality di Canale 5, Franchi ha saputo conquistare l’affetto di moltissimi spettatori. L’idraulico toscano è rimasto nella Casa fino a poche settimane dalla finale, distinguendosi per il suo carattere genuino e poco incline alle polemiche. Durante la sua permanenza al GF, ha attirato l’attenzione anche per la relazione nata con Mariavittoria Minghetti, che sta andando avanti anche fuori dal programma.

Dopo la fine del GF, infatti, Tommaso sta passando la maggior parte del suo tempo a Roma insieme a Mariavittoria, con la quale la storia sembra procedere a gonfie vele. Su Instagram, i due condividono spesso momenti della loro quotidianità e pare che, a breve, andranno anche a convivere ufficialmente. Non solo, di recente, il 24enne sta riscuotendo grande successo sui social anche grazie ad un format intitolato “Olimpo on air”. Di cosa si tratta? Di una serie di brevi episodi in cui racconta le storie degli dèi, eroi e dei miti dell’antichità greco-romana, un mondo che lo affascina sin da bambino.

Tommaso Franchi attira l’attenzione di un noto attore italiano: dettagli

Nelle ultime ore, Tommaso Franchi ha pubblicato il terzo episodio del suo format “Olimpo on air”, concentrato sulla storia di Orfeo ed Euridice. Il modo di narrare dell’ex gieffino sembra aver conquistato moltissimi utenti, ricevendo molti complimenti non solo dai fan che lo hanno seguito al Grande Fratello, ma anche da molta gente estranea al mondo dei reality. A tal proposito, il suo video ha attirato l’attenzione di un noto attore e doppiatore italiano: Luca Ward, che ha lasciato un “mi piace” al post di Tommaso.

Il gesto di Luca non è passato inosservato, con i fan dei “Tommavi” (la coppia formata da Tommaso e Mariavittoria Minghetti) che hanno condiviso ovunque sui social il “like“, esprimendo orgoglio per il loro beniamino. Non solo, i passati episodi di “Olimpo on air” sono stati notati anche da altri volti noti dello spettacolo, come Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Tra l’altro, proprio dentro la Casa più spiata d’Italia, Tommaso aveva espresso il desiderio di diventare attore. Che questo possa essere l’inizio della sua carriera? Chissà…