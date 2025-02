Tommaso Franchi non perdona Mariavittoria Minghetti: coppia in crisi al Grande Fratello

La bomba lanciata da Alfonso D’Apice prima del suo addio al Grande Fratello ha scatenato il caos nella coppia composta da Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. L’ex gieffino ha infatti rivelato che, durante la divisione delle coppie tra tugurio e casa, Mariavittoria gli avrebbe detto di pazientare e aspettarla, perché a breve avrebbe lasciato Tommaso per stare con lui. Questa rivelazione, smentita però dalla dottoressa – “Non volevo dire quello, hai capito male!” – ha mandato letteralmente in crisi l’idraulico.

Dopo aver duramente litigato con Mariavittoria, Tommaso si è riavvicinato a lei, dicendosi troppo innamorato per non passare oltre quanto accaduto. Eppure, questa vicenda continua a ronzare nella mente del gieffino, crollato poi in confessionale. “Non ci capisco niente, – ha tuonato Tommaso in lacrime – ogni volta esce fuori una nuova cosa che non so. Io ci sto male! È una mancanza di rispetto clamorosa non avermelo detto, per tutto quello che le ho dato! Mi fa tanto male!”

Tommaso crolla al GF: “Mi ha ferito tanto”

Nei giorni successivi alla diretta, Tommaso è tornato sull’argomento, sottolineando ancora di essersi sentito preso in giro da Mariavittoria. Durante una chiacchierata in confidenza con Jessica Morlacchi, ha detto: “Lei dice che si è avvicinata a me perché stavo male e si è sentita obbligata e ha dovuto rinunciare per me a un rapporto di amicizia con Alfonso. E lei me l’ha confermato. Ma capisci quanto mi ferisce questa cosa?” È chiaro che Tommaso, di fronte alle rivelazioni di Alfonso, è oggi molto più diffidente nei confronti della fidanzata. Jessica gli ha però consigliato di andare oltre, perché sarebbe impensabile continuare così per tutto il tempo che resta loro nella Casa del Grande Fratello: “O la perdoni e vai avanti, oppure non puoi non perdonarla e rinfacciarle il passato”.