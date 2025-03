In una delle scorse puntate del Grande Fratello c’è stato un dissing canoro di Shaila verso Helena, dove quest’ultima veniva definita una principessa che non accetta la sconfitta ecc, ma questa volta è toccato a Tommaso Franchi spiazzare alcuni suoi compagni di avventura con un dissing nei confronti di Lorenzo Spolverato. Non ha inventato la melodia, ma si è basato su una canzone già esistente ovvero ‘Come mai’ degli 883.

“Dimmi come mai, ma chi sarai, per fare sempre clip”: così ha cantato lui, prendendo in giro l’ex di Shaila e la sua smania di avere delle clip in puntata che parlino di lui. Ma su questa cosa lo prende in giro anche Alfonso Signorini in puntata con tanto di risatine sotto i baffi.

Ma il dissing di Tommaso Franchi nei confronti di Lorenzo Spolverato non si è fermato di certo al ritornello perché continua in questo modo: “E poi ti trovo a scrivere, litigare e riflettere, sperando se ne parli lunedì, ma poi Iago torna nel Tugurio, non sai chi l’ha deciso, ma hai perso sempre più”. E poi ancora: “Una quotidiana guerra per la popolarità, ma va bene pur che serva per farlo uscire. Sei partito per la Spagna e hai formato la ship”.

Come reagirà il concorrente in questione considerando quanto abbia dimostrato di essere permaloso? Una volta l’idraulico – pace fatta con Mariavittoria – lo ha nominato e apriti cielo, il modello milanese gli si è avvicinato con toni minacciosi e l’ha mandato a quel paese. Ormai Lorenzo è in finale, ma ciò non vuol dire avere la vittoria in tasca perché l’ultima lite avuta con Shaila Gatta non è piaciuta al pubblico e neanche ad Alfonso Signorini, che lo avrebbe squalificato in pianta stabile. Stasera al Grande Fratello si parlerà del riavvicinamento tra l’ex velina di Striscia e il modello milanese?

