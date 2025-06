Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti si sono lasciati? Facciamo chiarezza. Nelle ultime ore, i fan dei “Tommavi” si sono allarmati notando alcuni segnali sospetti sui social. I due avevano infatti smesso di seguirsi reciprocamente, e secondo alcune indiscrezioni, Tommaso avrebbe addirittura bloccato Mariavittoria ed eliminato tutte le foto che li ritraevano insieme. Come se non bastasse, i due non apparivano da giorni insieme su Instagram, alimentando voci sempre più insistenti di una possibile crisi. Tuttavia, dopo poche ore, i follow sono misteriosamente ricomparsi, così come i post cancellati.

Dunque, cos’è accaduto veramente? Ebbene, poche ore fa, Mariavittoria ha voluto rilasciare un’intervista esclusiva al portale “Più donna”, spiegando per bene la situazione. A quanto pare, i due ex gieffini avrebbero semplicemente avuto una discussione, durante la quale Tommaso, in un momento di impulsività, avrebbe deciso di toglierle il follow e bloccarla sui social. Secondo quanto raccontato dalla stessa Mariavittoria, le liti tra loro non mancano, proprio come accadeva nella Casa, ma questo non significa che stiano pensando di lasciarsi.

Mariavittoria Minghetti parla della storia con Tommaso Franchi: “Litighiamo, ma ci amiamo”

“Ci sono state discussioni, ma niente di che. A volte Tommy è difficile da gestire, come lo sono io del resto ma il nostro bene supera tutto. Litighiamo e poi facciamo pace ma di base c’è un grande amore, quindi mi sento di poter smentire voci di rotture“, ha spiegato Mariavittoria Minghetti. L’ex gieffina si è poi detta stufa di ricevere insulti e commenti negativi per gesti social come quelli di ieri, soprattutto quando non si conoscono le reali motivazioni che li hanno provocati. Inoltre, ha sottolineato come in questi casi i fan tendano a prendersela molto di più con la parte femminile della coppia, facendola sentire sotto forte pressione.

Insomma, nonostante le incomprensioni, Mariavittoria e Tommaso Franchi sono ancora molto innamorati e non hanno intenzione di separarsi. Difatti, Tommaso vive ormai da lei a Roma, pur tornando ogni tanto a Siena dalla sua famiglia e dai suoi amici. A tal proposito, la dottoressa ha raccontato di sognare, un giorno, di trasferirsi in Toscana insieme a Tommaso e a un cane, che la coppia ha intenzione di adottare a breve.