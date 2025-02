Tommaso Franchi e Mariavittoria, amore al capolinea? Parla la madre del gieffino

Ieri sera nel corso della puntata del Grande Fratello 2025, Alfonso Signorini ha dato spazio a Tommaso Franchi, che ha ricevuto una speciale sorpresa da parte della nonna Albamaria, che ha però preferito evitare l’incontro con Mariavittoria, fidanzata del nipote, preferendo godersi il momento con l’idraulico toscano durante il programma. Niente da fare dunque per il faccia a faccia e la questione ha ovviamente scatenato un malessere profondo in Mariavittoria, che ha manifestato la sua delusione e amarezza. La madre di Tommaso è intervenuta sui social, dove ha detto la sua sulla questione, spendendo belle parole per la nuora: “Il 16 gennaio scorso ho conosciuto Mariavittoria, anche io sono spettatrice del Grande Fratello e ho visto tutto, ho visto amore tra le sue peculiarità” le parole della mamma di Tommaso Franchi.

Mariavittoria, nel post puntata del Grande Fratello, è invece crollata sulla questione: “Io non ti merito, ti faccio sempre scoppiare a piangere ed è giusto che tua nonna non ti voglia con me” le parole della dottoressa con Tommaso Franchi.

Shaila Gatta consola Mariavittoria dopo la puntata del Grande Fratello

Niente da fare per Mariavittoria, apparsa visibilmente sconsolata dopo la puntata del Grande Fratello, la gieffina si è espressa con rammarico dopo il confronto mancato con la nonna di Tommaso Franchi. A quel punto Shaila Gatta ha tentato di consolare la ragazza nel programma, facendola ragionare sull’accaduto:

“E’ solo un po’ di gelosia da parte di una nonna nei confronti del nipote” le parole dell’ex velina di Striscia la notizia che ha provato così a rincuorare l’amica nella casa del Grande Fratello. Vedremo se ci sarà un chiarimento anche con Tommaso Franchi o se tra i due potrà incrinarsi il rapporto.