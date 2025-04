Tommaso Franchi e Mariavittoria in vacanza insieme al mare

Dopo la fine del Grande Fratello la storia d’amore tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti prosegue senza intoppi, anzi. La relazione tra il giovane idraulico toscano e l’infermiera decolla, con il ragazzo che nelle scorse ore è stato immortalato dalla fidanzata in una fuga che i due si sono concessi al mare, una prima breve toccata e fuga per i due giovani che stanno osservando il loro amore decollare, e non tutti ci avrebbero scommesso anche se Mariavittoria e Tommaso sono sempre apparsi piuttosto certi dei loro sentimenti:

“Io sono pronta alla convivenza e casa mia a Roma è aperta per Tommaso. Ora però lui deve capire cosa vuole fare nella vita” aveva rivelato di recente Mariavittoria su Tommaso Franchi dopo il Grande Fratello. Vedremo dunque se i due andranno a convivere.

Tommaso Franchi e Mariavittoria vanno a convivere?

In attesa di capire quale sarà ufficialmente la dimora scelta per l’eventuale convivenza, Tommaso Franchi e Mariavittoria si godono un bel periodo di vacanza. La coppia dopo aver concluso il percorso al Grande Fratello si è riabbracciata, dimostrando ancora una volta come sia forte la loro voglia di costruire un futuro insieme:

“Abbiamo creato una connessione incredibile” ha rivelato Tommaso su Mariavittoria negli ultimi giorni nella casa più spiata d’Italia. E adesso per la coppia è tempo di godersi il percorso, nonostante le scenate di gelosia e le questioni che sembravano irrisolte quando i due erano ancora impegnati nella casa del Grande Fratello, ma ora pare che sia tutto risolto e la storia d’amore incanalata nella migliore delle direzioni. E sui social sono spuntati nelle ultime ore tanti commenti in favore della coppia: “Siete la più bella tra quelle nate nell’ultima edizione del GF” si legge nella valanga di messaggi recente.

