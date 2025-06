Dopo la luna di miele tra Tommaso Franchi e Mariavittoria sembra essere calato il buio sulla loro relazione. Il motivo? Ancora sconosciuto. Certo è che l’idraulico senese non sta perdendo occasione per fare insospettire i fan su una presunta rottura con la fidanzata conosciuta nella casa del Grande Fratello e il web si sta accorgendo di tutto.

Già due giorni fa si parlava di un presunto momento complicato per Tommaso e la compagna, soprattutto per via del fatto che era uscito un rumor direttamente dall’amica della mamma di Mariavittoria. La donna aveva dichiarato che i ragazzi stanno cercando di risolvere diversi problemi rimanendo lontani dai social. Si parlava di bisticci, ma nessuno avrebbe mai immaginato di iniziare a ipotizzare una vera e propria rottura.

Tommaso Franchi e Mariavittoria: “Lui toglie il segui a…“

Sia Deianira Marzano che Amedeo Venza hanno confermato una crisi in atto soprattutto per via del fatto che Mariavittoria è tornata a Roma mentre Tommaso Franchi ha continuato la sua vacanza in solitaria. Spunta però un’altra segnalazione scioccante che ha lasciato tutti di stucco e fa presagire sempre più che la storia tra Tommaso Franchi e Mariavittoria sia finita del tutto. A Deianira è arrivata una nuova soffiata da parte di un utente che spiega che lui sta togliendo il segui a tutte le fanpage che parlano della coppia, mentre non si è più recato dalla sua fidanzata ma se ne sta a Siena, a casa sua. “Si fa i cavoli suoi”, scrive il fan dell’esperta di gossip. Cosa starà succedendo? Di certo questi gesti parlano di un punto di non ritorno, sarà davvero così?