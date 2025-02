Batosta incredibile per Tommaso Franchi, che ha visto sconvolta in un battibaleno la sua relazione con Mariavittoria Minghetti. Cos’è successo? Improvvisamente Alfonso D’Apice ha fatto una rivelazione scioccante al Grande Fratello dicendo che un tempo Mavi lo aveva corteggiato, dicendo addirittura a lui di aspettare che prima o poi avrebbe lasciato Tommaso. Inutile dire che l’idraulico toscano ha ricevuto un colpo fortissimo. Lui, estremamente innamorato della ragazza ha detto di essere rimasto deluso, ma non solo.

Ad un certo punto ha anche sbottato in giardino, tanto da essere stato bloccato da Maria Teresa Ruta che lo ha visto troppo sconvolto. Tommaso Franchi è scoppiato, mettendosi anche a piangere per la delusione nei confronti della sua fidanzata e mentre Mariavittoria Minghetti si prodigava per fargli capire di non c’entrare niente con la situazione, lui è crollato in un modo in cui non abbiamo mai visto al Grande Fratello: “Mi sento preso per il c*“, ha detto. “Ho sbagliato, cosa devo fare?“, ha ripetuto più volte il ragazzo arrivando a urlare: “Vuole il sangue, che vuole ancora da me?”.

Tommaso Franchi in difficoltà al Grande Fratello, tutta colpa di Alfonso D’Apice?

Coppia in crisi al Grande Fratello? Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi sono stati posti di fronte alla loro prima difficoltà nel reality di Canale 5. Il pomo della discordia è stato Alfonso D’Apice, che forse, una volta uscito dalla casa ha cercato di rimanere al centro dell’attenzione rivelando di aver ricevuto un corteggiamento mentre i due erano insieme nel tugurio. La ragazza ha smentito tutto, spiegando che si trattava solo di un gioco. Fortunatamente, dopo il chiarimento con l’imprenditore napoletano durante la puntata di giovedì 20 febbraio del Grande Fratello, Tommaso Franchi e Mariavittoria sono tornati tra gli altri concorrenti dandosi baci e abbracci. Avranno risolto dopo questo piccolo intoppo? Incrociamo le dita!