Tommaso Franchi fa il colpaccio: l’ultimo gesto per Mavi commuove i fan

Tommaso Franchi continua a stupire dopo essere uscito dal Grande Fratello. All’interno del programma è rimasta la sua fidanzata e lui non perde occasione per dimostrarle amore anche da fuori. Nella giornata di ieri 23 marzo 2025 la medica ha ricevuto una sorpresa enorme nel cielo: è passato un aereo con un messaggio speciale per la fidanzata, suscitando lo stupore di tutti i ragazzi della casa che alzando gli occhi hanno visto il grande l’amore del senese per la sua Mariavittoria.

Ma le sorprese non finiscono qui! I fan sono in visibilio dopo un video pubblicato dallo stesso Tommaso Franchi sui suoi social, dove il ragazzo si è mostrato davanti alla Fontana dell’acqua Paola, conosciuta anche come Fontana del Gianicolo a Roma. L’idraulico senese ha mostrato sè stesso con un pupazzetto raffigurante un opossum in mano per riprodurre il bacio che i due si erano dati durante la gita, immortalato nella foto in bianco e nero. “Totalmente connessi Se non è amore questo cos’è?” scrive un utente su X. In effetti, Tommaso Franchi e Mariavittoria si sono dimostrati una delle coppie più vere del Grande Fratello e il loro amore pare continuare a gonfie vele anche se si trovano distanti l’uno dall’altra.

Mariavittoria e Tommaso, insieme anche fuori dal Grande Fratello?

Mariavittoria si è commossa nel vedere un aereo tutto per lei volare nel cielo. Del resto, il fidanzato non ha mai perso occasione per mostrarle tutto il suo amore sia nella casa che fuori. Tanti sono stati i loro litigi, ma tante le volte in cui hanno fatto pace dimostrando di amarsi prima di tutto. “Tommaso Franchi : L’uomo più innamorato che abbiamo attualmente in Italia” commenta un utente sotto al video della fontana, dove erano stati con il loro pupazzetto soprannominato come “figlio”.

I commenti dei fan dimostrano che l’amore tra il bel senese e la medica è quanto di più vero e autentico ci sia nella casa del Grande Fratello, ecco cosa si legge: “Perché di Tommaso Franchi ce n’è uno La conferma che serviva a Mavi, oltre tutte le sue insicurezze e paure sul fuori, su come potesse reagire lui guardando i video, ritrovando la libertà ecc.“. I telespettatori che hanno seguito la coppia sin dall’inizio aspettano di scoprire cosa succederà una volta che anche Mariavittoria uscirà dalla casa del Grande Fratello: continueranno ad essere fidanzati? Speriamo che la realtà della vita non li metta a dura prova…