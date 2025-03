Tommaso Franchi innamorato di Mariavittoria Minghetti: la confessione

Reduce dall’esperienza nella Casa del Grande Fratello, Tommaso Franchi ha rilasciato di recente un’intervista per Casa Chi dove ha ripercorso la sua avventura nel reality. Il concorrente è stato uno dei veterani di questa edizione: entrato lo scorso settembre, è stato eliminato al televoto poche puntate fa ma il suo bilancio resta assolutamente positivo, anche perché ha conosciuto Mariavittoria Minghetti.

“Nella Casa ho trovato l’amore“, confessa il giovane idraulico. In merito alla fidanzata, ammette che il processo dell’innamoramento non è stato così immediato e che, anzi, inizialmente non la vedeva come una persona a lui affine. Poi le cose sono decisamente cambiate: “Io all’inizio non trovavo tante cose in comune con Mariavittoria, quindi se l’avessi conosciuta fuori magari non ci saremmo neanche parlati. Però ho conosciuto una persona e dei suoi lati che fuori difficilmente riconosci. Adesso mi manca solo sapere come guida…“.

Tommaso Franchi: “Con Mariavittoria mi sono aperto tanto…“

Tommaso Franchi è innamoratissimo di Mariavittoria Minghetti e non vede l’ora di condividere con lei la vita fuori dalla Casa del Grande Fratello. Il giovane idraulico con lei ha avuto modo di confidarsi e di instaurare un bellissimo rapporto: “Mi sono aperto tanto con lei e lei si è aperta tanto con me. L’approccio è bellissimo: riesci a creare una connessione bellissima, che riguardi anche l’amicizia o altre relazioni. Sapevo come mangiava, come si svegliava, come dormiva… Non ho mai avuto questo tipo di dialogo, alla fine è diventata anche la mia migliore amica“.

Infine, un riferimento anche alla discussa decisione di “defolloware” alcuni ex coinquilini e addirittura Alfonso Signorini, una volta uscito dal reality: “Non ho niente contro Alfonso, però comunque non lo conosco: quando lo conoscerò, e ci farò due chiacchiere, inizierò a seguirlo. Non credo sia un segui o un follow sui social che definisce un’amicizia“.