La mamma di Tommaso Franchi scatena una polemica tra i fan del Grande Fratello. Cos’è successo? Poche ore fa, la signora Ginevra Rugani ha commentato su X un post di un portale spagnolo che riportava la vittoria di Marieta contro Maica Benedicto al Gran Hermano Duo, ovvero la versione spagnola del nuovo reality condotto da Ilary Blasi, “The Couple“. Si tratta di uno spin-off del Grande Fratello, nel quale i concorrenti gareggiano in coppia e devono anche affrontare prove fisiche e psicologiche. Com’è noto, Maica ha avuto modo di conoscere Tommaso durante la sua breve permanenza nella Casa italiana del GF, sviluppando una cotta per lui.

Zeudi Di Palma, spunta l'ultimo scontro social con il padre prima del Grande Fratello/ "Munnezza"

Prima del Gran Hermano Duo, infatti, Maica era una concorrente del GF spagnolo tradizionale, terminato lo scorso dicembre. Ad ottobre, c’è stato uno scambio tra Italia e Spagna, durante il quale Shaila e Lorenzo sono sbarcati a Madrid, mentre la giovane spagnola è approdata a Cinecittà. All’epoca, Tommaso non era ancora fidanzato con Mariavittoria Minghetti e aveva stretto un’amicizia speciale con Maica. Quest’ultima si era infatuata a tal punto che Alfonso Signorini lo aveva mandato al Gran Hermano per una settimana. Tuttavia, in quell’occasione, le cose non andarono come previsto.

Striscia la Notizia smaschera il Grande Fratello? La verità su Helena Prestes/ "Ripescaggi e pessimi esempi"

La mamma di Tommaso Franchi attacca Maica Benedicto: polemica tra i fan del Grande Fratello

Durante la settimana trascorsa al Gran Hermano, Tommaso ha confessato a Maica di non ricambiare i suoi sentimenti, vedendola solo come un’amica. La reazione della spagnola non fu affatto positiva e il loro rapporto s’incrinò definitivamente. Nel corso dei suoi due reality, Maica non ha perso occasione per lanciare diverse frecciatine al toscano. Quest’ultimo, invece, si è ufficialmente fidanzato con Mariavittoria Minghetti, innamorandosi perdutamente di lei. Nonostante siano passati mesi da questo ‘triangolo‘, la mamma di Tommaso sembra provare ancora nel rancore nei confronti della giovane spagnola.

Alfonso Signorini, confessione sul fidanzato Paolo Galimberti al GF: "Insieme da 22 anni!"/ "Il segreto…"

“Congratulazioni a Maica seconda al GH Dùo, quindi non ha vinto nemmeno questo…nel gioco del Palio non è buono arrivare secondi, si dice “Ripurgato” #maicaripurgata #idraulichers”, ha scritto la signora Ginevra poche ore fa. Insomma, delle parole decisamente poco gentili, che hanno scatenato i fan del Grande Fratello. Secondo molti utenti, la donna è stata completamente fuori luogo e maleducata nei confronti di Maica, la quale, peraltro, da mesi non ha contatti con il figlio. Alfonso Signorini mostrerà questo tweet in puntata? Chissà…