Tommaso Franchi e la lettera di Mariavittoria Minghetti

L’amore tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti cresce sempre di più e rende sempre più sicura la dottoressa che, in un momento di profonda riflessione, si è lasciata andare scrivendo una dolce lettera d’amore in cui, analizzando la propria personalità, le proprie paure e le proprie insicurezza, si rende sempre più conto di quanto sia importante la presenza di Tommaso nella sua vita. Chiamato in Mistery da Alfonso Signorini durante la puntata del Grande fratello del 13 febbraio 2025, Tommaso Franchi si lascia andare all’emozione nell’ascoltare le dolci parole d’amore che gli ha scritto la fidanzata.

Grande Fratello, Helena Prestes sbotta: "Vincere l'amore? Io penso anche ai 50mila euro"/ Poi attacca Lorenzo

In confessionale, Mariavittoria legge la lettera che ha scritto parlando a se stessa ma che rappresenta un’intensa e profonda dichiarazione d’amore per un ragazzo che non si è mai arreso accogliendo tutte le sue ansie e paure.

Le parole d’amore di Mariavittoria Minghetti per Tommaso Franchi

“Ci avresti mai pensato che sarebbe stato un ragazzo di 24 anni ad insegnarti cos’è l’amore? Mi fai sentire accettata, amata esattamente per quello che sono. Difetti inclusi”: comincia così la dolce lettera scritta da Mariavittoria per Tommaso che ascolta emozionato le sue parole. “Caro Tommaso, io che ho così paura del mio sentire sono qui a gridarlo davanti alle telecamere. Voglio solo dirti grazie”, dice ancora Mariavittoria.

Grande Fratello, clamoroso errore durante il televoto/ Svelato esito sul web prima dell'annuncio, è polemica

“Grazie per essere ogni giorno al mio fianco, per non lasciarmi mai sola, per esserci anche quando persino io non riesco a tendermi la mano. Grazie perché combatti con me le mie guerre interiori, le mie paure, le mie insicurezze facendole tutte un po’ tue”, continua. “Grazie perché con te ho potuto perdere il controllo. Grazie perché grazie a te so cos’è l’amore; abbracciarti, guardarti negli occhi e sognare una vita con te fuori dalla casa”, conclude Mariavittoria che, insieme a Tommaso, ha poi trascorso una serata di San Valentino speciale in tugurio.

Jessica Morlacchi e Maxime innamorati al Grande Fratello?/ "È una ragazza stupenda sia fisicamente che..."