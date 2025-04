Mariavittoria Minghetti incontra finalmente la nonna di Tommaso Franchi dopo la fine del Grande Fratello. Com’è noto, durante il reality, nonna Alba fece una sorpresa a Tommaso, apparendo in videochiamata per parlare con lui dopo tanti mesi trascorsi nella Casa più spiata d’Italia. In quell’occasione, Alfonso Signorini chiese ad Alba se volesse incontrare Mariavittoria, la nuova fidanzata di Tommaso. Tuttavia, la signora rifiutò l’invito, lasciando intendere di non approvare la ragazza e, in generale, la relazione tra i due. Questa reazione aveva colpito profondamente Tommaso, tanto da mandarlo in crisi con la dottoressa.

In Casa, infatti, si era lasciato andare ad uno sfogo, dicendo: “Mi è dispiaciuto… penso che sia perché mi ha visto che ci stavo male per lei”. Ad ogni modo, Tommaso e Mariavittoria hanno poi deciso di continuare la loro storia fuori dalla Casa, ribadendo il grande amore che provano l’uno per l’altra. Nelle ultime settimane, i due sono stati inseparabili, passando prima alcuni giorni insieme a Roma, per poi spostarsi a Siena, così da conoscere la città del ragazzo.

Mariavittoria Minghetti fa “pace” con la nonna di Tommaso Franchi: il dolce video

Negli ultimi giorni, Mariavittoria Minghetti ha raggiunto Tommaso Franchi nella sua città, Siena, così da conoscere il suo “mondo” e la sua quotidianità. La coppia ha condiviso varie foto e video del loro viaggio, scatenando l’entusiasmo dei loro numerosi fan. Poche ore fa, poi, Tommaso ha sorpreso tutti pubblicando un tenero video in cui si vede Mariavittoria parlare con sua nonna Alba. La coppia è andata a mangiare a casa della signora, risolvendo i dissapori del passato. L’idraulico ha anche aggiunto un cuore alla storia, mostrando tutta la sua felicità per quest’incontro tra due delle donne più importanti della sua vita.

Insomma, la storia tra i “Tommavi” sembra procedere a gonfie vele. I due, infatti, pare vogliano già andare a convivere, così da non dover affrontare una relazione a distanza. Insieme a loro, anche Helena Prestes e Javier Martinez starebbero cercando una casa per andare a vivere insieme e iniziare ufficialmente la loro vita di coppia. L’unica coppia del GF che non è riuscita a trovare un punto d’incontro fuori dalla Casa è quella formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I due, dopo la rottura in diretta, non si sarebbero più sentiti, allontanandosi definitivamente.