Durante le nomination della puntata di giovedì 13 marzo al Grande Fratello, Tommaso Franchi si è scagliato contro Shaila Gatta dopo che quest’ultima ha nominato la sua ex amica. Il motivo? Alcune parole di Mariavittoria Minghetti l’avrebbero profondamente delusa, e di conseguenza ha fatto il suo nome per mandarla al televoto. In quel momento, l’idraulico senese è sbottato prendendo le difese della sua fidanzata: “Mi dispiace ma non ti ho visto sincera“, le ha detto, – Lei ha paura di nominare Helena e Javier, perché sa che non vanno fuori”.

Tommaso Franchi si è infatti chiesto come mai Shaila Gatta non avesse nominato i suoi acerrimi nemici Javier Martinez e Helena Prestes, e lei ha ribattuto dicendo che le piace cambiare e mettersi in gioco fino in fondo. “Sei una grande giocatrice, reputi Mariavittoria una debole. Per me hai dato una motivazione finta e non mi è piaciuta. Ti stai nascondendo dietro a delle bugie”, ha continuato Tommaso Franchi, deluso dal suo comportamento. La discussione si è protratta anche dopo la puntata, quando in cucina, Shaila Gatta e il ragazzo si sono ritrovati vis a vis per chiarire quanto successo.

Tommaso Franchi chiarisce con Shaila Gatta: “Non covo niente contro te, sono arrabbiato per le nomination”

“Abbiamo un rapporto io e te, e tante volte mi avevi anche dato ragione su alcune discussioni“, ha risposto Shaila Gatta di tutto punto. Tommaso Franchi, in cucina insieme a Mariavittoria le ha detto: “Così tu stai facendo la vittima, sì, stai facendo la vittima perchè metti in dubbio la sua amicizia“. Shaila Gatta, però, ha qualcosa da puntualizzare all’idraulico senese: secondo lei il ragazzo sta sempre zitto e non dice mai niente per poi sbottare in puntata. “Se le covi, dille anche prima le cose“, afferma la ballerina.

“Non covo niente, la questione è la nomination, per me hai nominato Mariavittoria per un altro motivo“, ribatte Tommaso Franchi. “Javi ed Helena li nomino dal tempo dei tempi, io e te ci parliamo mezzo secondo al giorno”, parla Shaila Gatta, e in quel momento interviene anche Mavi, offesa per essersi sentita dare della voltafaccia. L’ex velina di Striscia la Notizia, afferma davanti a tutti che Tommaso l’ha data troppo per scontata, pensando che non sarebbe mai arrivato a nominare la sua fidanzata. Il fidanzato della Minghetti conclude il confronto, ribadendo che secondo lui Shaila sta facendo sempre la vittima.