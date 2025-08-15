Tommaso Franchi parla dell'esperienza al Grande Fratello e del rapporto con i fan: cos'ha detto

Sono passati ormai diversi mesi dalla fine dell’esperienza di Tommaso Franchi nella Casa più spiata d’Italia e , a distanza di tempo, ha deciso di tracciare un bilancio sincero dell’avventura al Grande Fratello in un’intervista rilasciata a RadioSienaTV. Con estrema franchezza, Franchi ha raccontato ciò che non ha apprezzato del reality e di quello che è accaduto dopo, una volta tornato alla vita di tutti i giorni. “Bisogna ricordarsi che è un fuoco di paglia, non hai imparato niente di concreto”, ha spiegato.

Dopodiché, ha aggiunto che, secondo lui, il programma non premia necessariamente il merito: “Arrivare in fondo non significa aver fatto meglio di chi è uscito prima“. Da lì, il giovane toscano ha iniziato a raccontare come ha vissuto la fama dopo il programma, confessando di essersi sentito spesso soffocato dall’affetto dei fan, a volte fin troppo possessivi, soprattutto quando si fa parte di una coppia. Per questo, ha ammesso di non vedere molti lati positivi nella popolarità ottenuta grazie al reality.

Tommaso Franchi contro i fan del GF: cos’ha detto

“Questi fan che si creano, a volte sono troppo soffocanti. Di pro non ce ne sono molti. Fanno dei regali e pensi a cosa hai fatto per meritartelo. Regalano persino viaggi”, ha spiegato Tommaso Franchi durante l’intervista a RadioSienaTV. Nonostante tutti questi aspetti contradditori, però, l’esperienza al Grande Fratello ha comunque regalato a Tommaso l’amore. Da mesi, infatti, è legato a Mariavittoria Minghetti e la loro storia sembra procedere a gonfie vele anche dopo l’uscita dalla Casa tanto che, di recente, i due hanno trascorso insieme una vacanza in Sardegna.