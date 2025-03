Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti: dalle liti all’amore

Tommaso Franchi ha fatto ufficialmente partire il countdown per ritrovare Mariavittortia Minghetti che, a distanza di due settimane, potrà finalmente riabbracciare questa sera al termine della finale. Dopo vari alti e bassi e tanti litigi, Tommaso e Mariavittoria sono riusciti a trovare un punto d’incontro al punto che la Minghetti ha ricevuto anche la sorpresa della nonna di Tommaso, pronta ad accoglierla. Senza Tommaso in Casa, per Mariavittoria sono stati giorni difficili durante i quali non sono mandati sfoghi amari fatti di tante lacrime. Ad aiutare Mariavittoria è sempre stata l’amica Jessica Morlacchi che è riuscita a tirarle su il morale.

In casa, la Minghetti ha così ammesso che, senza Tommaso, il suo Grande Fratello sarebbe stato diverso e che considera il fidanzato il regalo più importante che le ha fatto il reality. Da parte sua, Tommaso, sotto il post pubblicato sulla pagina Instagram del Grande Fratello, ha fatto partire il conto alla rovescia facendo intendere di non vedere l’ora di riabbracciare la fidanzata.

Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti pronti per la convivenza?

Senza Tommaso Franchi in casa, Mariavittoria Minghetti ha riflettuto sul loro rapporto insieme agli altri concorrenti del Grande Fratello. Alla domanda di Lorenzo Spolverato che le ha chiesto se vivranno la storia a distanza o se Tommaso si trasferirà a Roma, ha risposto: “Tommaso prima deve capire cosa vuole fare nella vita. Casa mia è aperta comunque”, ha detto la Minghetti che ha poi aggiunto – “Ma è importante che capisca cosa voglia”.

Dalle parole di Mariavittoria, dunque, tutto potrebbe dipendere dalle scelte lavorative di Tommaso. Secondo la Minghetti, ci sono giorni in cui il Franchi sembrerebbe pronto a lasciare il suo vecchio lavoro e altri in cui si mostrerebbe parecchio titubante. Qualora, tuttavia, Tommaso dovesse decidere di trasferirsi davvero a Roma, la casa di Mariavittoria sarebbe pronta ad accoglierlo.

