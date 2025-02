Tommaso Franchi e il retroscena su Lorenzo Spolverato e gli autori del Grande Fratello

Lorenzo Spolverato, negli scorsi giorni, ha avuto una durissima discussione con Mariavittoria Minghetti accusandola di non sapere prendere una posizione e di mantenersi neutrale continuando ad essere amica di tutti. Accuse che hanno fatto infuriare Mariavittoria che si è scagliata contro il modello milanese e Shaila Gatta con cui ha anche discusso a tavola sotto gli occhi di tutti gli altri concorrenti che hanno applaudito Mariavittoria ferendo Shaila e Lorenzo.

Fortemente arrabbiata con Shaila e Lorenzo con cui, negli ultimi mesi, ha avuto un forte rapporto di amicizia, la Minghetti si è sfogata spesso non solo con Amanda e Jessica, ma anche con Helena Pérestes e Stefania Orlando. A cercare di rassicurare Mariavittoria è stato Tommaso Franchi svelando il motivo per cui Lorenzo dà vita a tutte le dinamiche della casa.

Tommaso Franchi svela perché Lorenzo Spolverato è al Grande Fratello

Schietto, diretto e senza peli sulla lingua, Lorenzo Spolverato dà vita a tantissime dinamiche e, pur essendo già in finale, non è ancora a riposo al punto da essere riuscito a far infuriare Mariavittoria Minghetti. Secondo Tommaso Franchi, il ruolo di Lorenzo Spolverato al Grande Fratello sarebbe proprio quello di creare dinamiche attraverso discussioni varie in casa.

“L’hanno preso per quello”, le parole di Tommaso che ha così provato a calmare Mariavittoria esortandola a non prendersela troppo per le parole di Lorenzo ma a circoscrivere tutto al gioco. Effettivamente, sin dai primi giorni di permanenza nella casa, il modello milanese è al centro di quasi tutte le dinamiche, sia di quelle in cui è coinvolto in prima persona sia di quelle che lo riguardano indirettamente. Nonostante la finale, dunque, continua ad animare con il suo carattere irruento.

