Tommaso Franchi e la sua “linea della vita” al Grande Fratello

Nella puntata del Grande Fratello di questa sera è arrivata una dolce coccola per Tommaso Franchi, una bellissima sorpresa in diretta: un video-collegamento con l’amata nonna Alba. Il concorrente negli scorsi giorni ha tracciato la sua “linea della vita” in trasmissione, raccontando gli alti e bassi che hanno segnato i suoi anni e soffermandosi anche sullo speciale rapporto con la nonna. Questa sera arriva per lui l’occasione di rivederla in video, prima però si confida con Alfonso Signorini riguardo questo loro profondo rapporto.

“Nonna la considero la mia migliore amica, a lei confido tutto. Abbiamo un rapporto inspiegabile e speciale, ed è bello così: finché posso me la godo tutta“, ha ammesso il ragazzo. Inoltre, ha rivelato una promessa fatta al nonno nel giorno della sua morte, ovvero quella di prendersi cura di lei: “Nonno era già morto, gli ho promesso che mi sarei preso cura di nonna“.

Tommaso Franchi, sorpresa di nonna Alba: “Sei speciale“

Dopo le confidenze ad Alfonso Signorini, Tommaso Franchi rivede finalmente la nonna Alba in video-collegamento al Grande Fratello, seduta sulla sua poltrona di casa. Da parte sua arrivano grandissimi complimenti per il nipote: “Sono felicissima di vederti e parlarti, non vedo l’ora che torni. Tieni duro, sei stato bravissimo, sei sempre il solito. Non so cosa dire, non voglio piangere“. Incalzata dal conduttore, racconta quanto sia stato fondamentale il supporto di Tommaso nella fase più delicata della sua vita: “È speciale, mi ha aiutato tantissimo quando è successo di nonno e lui sa che può contare di me“.

Nonna Alba racconta anche degli incontri con suo nipote, di quando gli prepara da mangiare quando torna da lavoro e mostra orgogliosa una divertente t-shirt dedicata proprio a lui. “Ti voglio tanto bene amore, siamo tutti a guardarti“, le sue parole per il concorrente, il quale ricambia: “Sei bellissima nonna“.