In quest’edizione del Grande Fratello sono nate tantissime coppie, ma bisognerà vedere poi una volta finito il tutto se dureranno oppure no. Intanto i fandom che si sono creati attorno a queste coppie, avvolgendole a volte con degli abbracci di seta, e altre volte con dei rovi ardenti, si godono ancora i loro beniamini in attesa di rivederli sui social h24. Tommaso Franchi, che non vede l’ora di riabbracciare la sua Mariavittoria Minghetti, è stato intervistato dalla pagina social @Helevierenonsolo.

Lorenzo Spolverato ha rubato al Grande Fratello?/ La regia censura subito. Web: “È grave”

“Certo che mi manca Mavi! Sono stato con la sua migliore amica Mariapia a casa sua a portarle i regali. Quelli buffi che piacciono a lei”: queste sono state le parole che l’idraulico ha riservato per la sua fidanzata, che stasera avrà modo di rivedere, e chissà che non vinca il reality contro ogni previsione.

Tommaso Franchi e il rapporto con i suoi fan e di Mariavittoria

Quando usciranno dalla casa del Grande Fratello i concorrenti non vivranno un vero e proprio bagno di folla perché gli spettatori sono stati sempre meno, in sei mesi ne sono fuggiti tantissimi, ma almeno per i primi giorni sarà un’esperienza frastornante, salvo poi tornare alla realtà di tutti i giorni. Intanto c’è chi è uscito e ha avuto modo di godersi l’affetti di alcuni fan, come Javier Martinez o Tommaso Franchi (che ha cancellato delle foto inerenti alla sua esperienza televisiva).

Jessica Morlacchi fa arrabbiare gli autori del Grande Fratello/ “Non puoi uscire!”, cos’è successo

Proprio il fidanzato di Mariavittoria Minghetti ha conquistato il fandom che ha supportato la sua coppia per la sua tenerezza e la sua gentilezza. È solito regalare dei grandi abbracci alle fan e non manca mai di spendere delle parole bellissime per la sua fidanzata, che ama più di ogni altra cosa. Finalmente stasera avranno modo di rivedersi. Anche se i bookmakers non ci credono, la vittoria della dottoressa potrebbe essere un colpo di scena in una puntata che si preannuncia un po’ prevedibile.