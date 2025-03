Mariavittoria Minghetti: “Ho sentito la mancanza di Tommaso“. La sorpresa dallo studio

Per Mariavittoria Minghetti è arrivata una serie di dolcissime sorprese al Grande Fratello, nella semifinale in onda questa sera. La concorrente nella scorsa puntata ha dovuto salutare il fidanzato Tommaso Franchi, eliminato al televoto, ma ha avuto modo questa sera di risentire la sua voce e di chiacchierare con lui. “Ho sentito tantissimo la sua mancanza“, ammette la dottoressa, che poi scopre il significato dell’aereo ricevuto dal fidanzato pochi giorni fa, con un messaggio emblematico: “Sei il mio quarto d’ora – Tommy”.

Cesara Buonamici: "Chiara Cainelli? Gode molto della vicinanza a Zeudi"/ Luzzi: "Doveva entrare subito!"

L’idraulico dallo studio spiega il significato di questo messaggio: “Tutti dicevano: ‘Chissà fuori dalla Casa, durate un quarto d’ora’. Noi ci siamo chiesti: può un quarto d’ora durare per sempre?“. Una dichiarazione d’amore che genera non solo uno scroscio di applausi in studio, ma anche la commozione della gieffina. Poi, l’ex concorrente la rassicura sui possibili messaggi ricevuti in privato dalle fan e fa una rivelazione spiazzante: “Mavi, i messaggi delle ragazze non li guardo. Ho parlato con tua mamma e tuo fratello, ti vogliono un sacco bene, ti salutano tutti. Ho preso le chiavi e pulito casa tua!“.

Grande Fratello, Giglio non trova Yulia Bruschi in studio dopo l'eliminazione/ Perché l'ex gieffina non c'era

Mariavittoria Minghetti, il video-messaggio della nonna di Tommaso per lei

Mariavittoria Minghetti rimane stupita di fronte alla rivelazione di Tommaso Franchi al Grande Fratello, consapevole che la loro relazione procede a gonfie vele e che le aspetta un futuro radioso, da condividere assieme a lui, fuori dalla Casa. Per lei arriva anche una bellissima sorpresa da Alba, la nonna di Tommaso, che le rivolge un video-messaggio: “Ciao Mariavittoria, sono felice di salutarti e dirti che sono contenta che Tommaso ti vuole bene. Non devi avere nessuna ansia o preoccuparti di conoscermi, perché sono una nonna felice se il nipote è felice”.

Lorenzo Spolverato, lite con Zeudi al Grande Fratello: "Giocatrice e finta"/ Lei attacca: "Tu prima donna!"

Poi, da nonna Alba arrivano per Mariavittoria due consigli: “Impara a cucinare, perché lui mangia molto, e non litigate, perché la vita, se due si amano, è meravigliosa. Poi naturalmente vi aspetto a casa mia: vi cucinerò il pesciolino e poi faremo una bella partita a carte. Vi aspetto, a presto!“. La dottoressa apprezza questo bellissimo video-messaggio e, dopo aver temuto il giudizio della nonna di Tommaso, ora ammette più rasserenata: “Menomale, avevo un po’ di ansia!“.