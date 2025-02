Sembra un periodo turbolento al Grande Fratello tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti. I due concorrenti, che avevano cominciato una relazione che aveva fatto sognare i fan da casa, ultimamente non sembrano andare particolarmente d’accordo. Negli ultimi giorni Mariavittoria è rimasta ferita dopo che Tommaso ha incontrato la sua amata nonna Albamaria. La signora, infatti, ha speso bellissime parole per il suo caro nipote, senza però parlare della ragazza che ha conosciuto all’interno della Casa.

Per questo Alfonso Signorini è intervenuto e ha chiesto a nonna Albamaria se avesse voglia di conoscere la ragazza. La risposta della donna ha spiazzato: ha spiegato di essere gelosa di Tommaso e di non voler conoscere, al momento, la ragazza. Mariavittoria non ha preso bene la reazione del concorrente e compagno, che rientrato nella Casa dopo l’incontro con la nonna, l’ha ignorata completamente. Lei si è detta ferita.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, c’è crisi? “Ogni volta che litighiamo…”

In realtà tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi c’è maretta da qualche tempo: anche qualche giorno fa hanno litigato per una battuta di Mariavittoria che ha ferito Tommaso, anche se alla fine i due si sono abbracciati, facendo pace. La concorrente ha spiegato di essere delusa dal fidanzato e di sentirsi poco tutelata da lui. Inoltre Mariavittoria Minghetti ha spiegato che è infastidita dal fatto che ogni volta che litiga con Tommaso, lui mette in mezzo tutti, facendo giudicare gli altri.

Un comportamento che a lei non piace affatto e che per questa ragione ha allontanato i due concorrenti del Grande Fratello, come altri atteggiamenti da parte di entrambi che sembrano confermare che la compatibilità non sia quella che entrambi attendevano all’inizio. Proprio Mariavittoria, inoltre, di recente ha spiegato che secondo lei non merita Tommaso, che spesso fa piangere e soffrire. Insomma, un periodo turbolento tra loro.

