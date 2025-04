Si definisce la ‘pecora nera’ della scherma italiana perché è sempre andato controcorrente. Tommaso Marini in fono ha sempre avuto il coraggio di essere se stesso, non preoccupandosi mai del giudizio altrui. Classe 2000, comincia da giovanissimo a praticare sport e ben presto capisce che la sua passione è la scherma. Tommaso si rimbocca le maniche e lavora duramente, ogni giorno, ottenendo il primo trionfo nel 2016 ai mondiali, con una medaglia per il terzo posto. Un primo passo che lo porterà lontanissimo, fino appunto alla medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Di recente si è misurato anche in un’esperienza televisiva a Ballando con le Stelle, dove ha avuto modo di esprimere ancora meglio i tanti lati della sua personalità. A chi lo ha criticato per la poca virilità, Tommaso Marini ha risposto con un bel “chi se ne frega”. D’altronde aveva già dato dimostrazione di non curarsi troppo del parere altrui, specialmente delle malelingue, mettendosi lo smalto sulle unghie.

Chi è Tommaso Marini, dal mondo dello sport allo spettacolo e alla vita privata: single o ha una fidanzata?

“Ognuno è libero di fare quel che vuole, vivo nella massima libertà. Sono così anche i miei amici. Una parte dei giovani della mia età è più aperta, libera come le ragazze con cui esco”, aveva detto in una intervista rilasciata su La Repubblica a proposito delle sue scelte sempre discusse. Mistero sulla vita privata e sentimentale; non è chiaro se nella quotidianità dello schermidore ci sia una fidanzata o meno.

Di certo al primo posto viene l’amore per lo sport e, come dimostra anche la recente apparizione a Ballando con le Stelle, un sincero interesse per il mondo dello spettacolo che lo ha sempre affascinato. L’avventura su Raiuno è terminata da un pezzo, ma Tommaso Marini è stato speso al centro di alcune discussioni con la giornalista Selvaggia Lucarelli. Insomma, nel talento della Carlucci non si è di certo annoiato…

