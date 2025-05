Di recente abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo meglio come ballerino dello show di “Ballando con le stelle”: in coppia con Sophia Berto, si è messo in mostra facendosi vedere come è realmente, a tratti anche fragile ma vero. Lui è Tommaso Marini, schermidore italiano, nato ad Ancona nel 2000. Per Tommaso la carriera sportiva è cominciata da ragazzo: ha iniziato con i primi tornei da giovanissimo per poi approdare nel 2022 agli Europei di categoria, dove si è messo in mostra, vincendo l’argento individuale e l’oro a squadre. Ma non finisce qui: sempre nel 2022 ha vinto anche la Coppa del Mondo di specialità.

Dopo aver preso parte a “Ballando con le stelle”, Tommaso Marini è tornato alla scherma: “È un bel periodo, lo stop che ho avuto mi serviva psicologicamente, mi sono ricaricato. Ora sto tornando ad allenarmi, anche in pedana mi sento di nuovo divertito dal mio stop. Anche dopo l’Olimpiade, che nell’individuale non è stata bella perché arrivavo da numero uno del mondo, avevo bisogno di fermarmi. A squadre per fortuna è andata meglio ma è una cosa che mi ha molto scottato. Avevo paura di non divertirmi più in pedana” ha raccontato l’atleta a “Verissimo” nel mese di febbraio.

Tommaso Marini, chi è: l’argento olimpico nel 2024

Non solo scherma nella vita di Tommaso Marini, che proprio durante “Ballando con le stelle” ha raccontato di essere appassionato anche di spettacolo e in particolar modo di televisione: “Questa passione l’ho sempre avuta e mi è nata insieme alla passione per la scherma. Ora voglio dedicarmi ad entrambe le passioni” ha raccontato. Dunque, l’esperienza nello show di Milly Carlucci è servita proprio a Tommaso per conoscersi meglio e capire di volersi dedicare non solamente allo sport e alla sua disciplina, ma anche ad altre passioni che vivono dentro di lui.

L’atleta, che durante l’adolescenza era molto timido e insicuro, non accettandosi, ha trovato ora una via di rinascita grazie allo sport ma non soltanto. Finalmente quel piccolo Tommaso ha imparato a credere in se stesso: “Voglio essere tutti i giorni il mio fan numero uno”.