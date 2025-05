Tommaso Marini, grande schermidore italiano nonché di recente tra i protagonisti di “Ballando con le stelle”, dove si è messo in mostra facendo vedere anche un lato più inedito di sé, è sempre stato molto riservato per quel che riguarda la sua vita privata. L’atleta, che sogna di diventare anche un attore, non ha mai parlato eccessivamente del suo privato: sono tanti, dunque, gli interrogativi sulla sua vita privata. Una domanda su tutte: Tommaso Marini è fidanzato? A parlarne, anche qualche mese fa, è stato proprio lui a “Verissimo”: “Lo spazio io lo troverei anche ma non trovo l’amore. Non ho mai vissuto una bella storia d’amore positiva: ho vissuto delle relazioni negative che hanno lasciato delle ferite. A volte faccio l’errore di proiettare le vecchie cose in quelle nuove, ma sono sempre pronto non a cercare, bensì ad innamorarsi. Per puro caso, in un ascensore… Io sarei pronto”.

Queste le parole dello schermidore, che dunque non ha fornito troppi dettagli sul suo privato: non sappiamo se nella sua vita ci sia stato un partner o una partner in grado di fargli battere davvero il cuore ma quel che sappiamo è che al momento l’amore non ha lasciato bei ricordi nella vita di Tommaso, che spera di cancellare il passato per vivere una storia bella e travolgente.

Tommaso Marini è fidanzato? “Io fluido? Società retrograda”

In passato Tommaso Marini ha parlato, sulle pagine di “Chi”, anche del proprio orientamento sessuale: “Se mi dà fastidio se le persone si interrogano sulla mia fluidità? Per niente, ma il fatto che, per questi motivi, io sia ritenuto diverso è sintomo di una società retrograda”. Lo schermidore ha poi spiegato di non amare le etichette e dunque, per questa ragione, di non darsene una. “Non sento il bisogno di definirmi” ha spiegato ancora l’atleta.