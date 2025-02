Tommaso Marini è gay? Lui replica: “Accusato di essere poco macho ma chissenefrega”

Per la prima volta sarà ospite a Verissimo Tommaso Marini, il giovane schermidore campione olimpico che ha ottenuto una maggiore popolarità grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle. E proprio nello show condotto da Milly Carlucci sono nate delle presunti voci sul fatto che Tommaso Marini è gay, dovuto al suo modo di ballare molto aggraziato, al suo vestire stravagante, allo smalto sulle unghie, i capelli lunghi, gli orecchini. Insomma in molti hanno iniziato a domandarsi se sia una persona fluida ed anche la giurata Selvaggia Lucarelli ha lasciato intendere che in lui manchi la virilità e l’essere macho.

Tommaso Marini e la confessione choc sulla depressione/ "Vedevo tutto nero e mi sentivo soffocare"

A fare chiarezza sulla sua identità sessuale ci ha pensato lo stesso Tommaso Marini in un’intervista al Corriere della Sera: “Chissenefrega del sentirsi “macho” o meno. E chi è o che cosa è il “macho”? Il maschio non lo vedi da come si atteggia, semmai lo noti da come tratta una donna. Insomma, è un discorso molto più articolato.” Dove poi ha aggiunto di dipingersi le unghie non soltanto per un fattore estetico ma anche perché mentre si allenava spesso si rovinava o si rompeva le unghie e quindi così le copriva. Aggiungendo infine che anche le Olimpiadi ha visto molti atleti dipingersi le unghie.

Mario e Wilma, genitori Juliana Moreira/ La showgirl sulla mamma morta troppo presto:"Mi ha dato tanto..."

Tommaso Marini: “Fluido? Odio le etichette e definirmi”, silenzio rotto sulla vita privata

In un’intervista rilasciata a Chi, invece, Tommaso Marini pur non dichiarando se sia gay, bisessuale o etero ha rivelato che si riconosce fluido: “Se mi dà fastidio se le persone si interrogano sulla mia fluidità? Per niente, ma il fatto che, per questi motivi, io sia ritenuto diverso è sintomo di una società retrograda.” Tuttavia ha voluto subito mettere in chiaro che dal punto di vista sentimentale non ama le etichette e le definizioni: “Odio dare etichette e non ne darò mai una. So solo che amo fare quello che mi piace e che non sento il bisogno di definirmi”. Ed infine ha concluso dicendo di essere single ma di aver sofferto tanto per amore in passato e per questo adesso agisce con calma. Ed al momento sebra che Tommaso Marini non è fidanzato.