Prosegue in salita il percorso di Tommaso Marini e Sophia Berto a Ballando con le stelle 2024. Durante l’ultima puntata del dance show campione d’ascolti del sabato sera di Rai1, la coppia si è esibita in una Rumba sulle note di “Creep” collezionando applausi e complimenti. ““Bravo non ti sei mai perso, hai seguito sempre i movimenti e sei stato coordinato. Hai fatto una bella rumba” – è il giudizio di Ivan Zazzaroni. Anche Fabio Canino si complimenta con la coppia: “grande interpretazione e in questo caso la fisicità ti aiutato tanto, ma devo dire che la differenza d’altezza è stata un punto in più. Sei stato perfetto, preciso e senza esagerazioni”. Applausi anche dalla presidente di giuria Carolyn Smith: “ho visto Tommaso in pista, il vero Tommaso. Sinceramente una cosa molto bello, c’erano due passi che hai anticipato, hai sfruttato molto l’altezza, ma veramente molto bello”.

Dancevision, chi sono?/ La crew diretta da Sara Di Vaira punta alla vittoria di Ballando on the Road?

Poi è la volta di Selvaggia Lucarelli: “mi è piaciuta molto questa area sognante e sofferta in questo ballo, hai interpretato. C’era questa grazia tormentata che ti somigliava molto, era tutto perfetto. Bello, bravi”. Infine il giudizio breve, ma preciso di Guillermo Mariotto: “ops! Era enigmatica”.

Tommaso Marini e Sophia Berto emozionano Ballando con le stelle 2024

La rumba di Tommaso Marini e Sophia Berto a Ballando con le stelle 2024 ha convinto tutti: prima la giuria del dance show che si è espressa con commenti entusiasti e voti altissimi, ma anche il pubblico da casa. Basta scrutare sui social per comprendere come il percorso dello schermidore italiano, specializzato nel fioretto, campione mondiale di fioretto individuale nel 2023 stia convincendo sempre di più. “Tommaso mi ha commosso , e’ un bellissimo ragazzo” – ha scritto un utente su X, mentre un altro ha precisato “lui ha gia’ vinto perche’ ha una bellissima Anima , a volte si vince con L’ Anima elemento ormai raro”.

Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli eliminati a Ballando con le Stelle/ I social li bocciano...

La grazia di Tommaso Marini ha conquistato il popolo dei social dove si leggono solo commenti positivi: “bello bello bello bellissimissimo!” – e ancora – “mi è piaciuto molto. Ha interpretato molto bene e ha emozionato” e “bello sognare, bravissimi”. Che dire la coreografia di Tommaso e Sophia è arrivata al cuore di tutti!