Tommaso Marini è single o fidanzato? “Sono molto riservato…”

Regna il mistero sulla situazione sentimentale di Tommaso Marini. Il gossip impazza sul celebre schermidore, ma lui resiste e dribbla abilmente ogni voce. Da tempo si parla di una storia d’amore con una misteriosa fidanzata di nome Sofia, ma lui in diverse interviste ha fatto capire di essere single, oltre ad aver chiarito di non amare in alcun modo le etichette. Dunque, resta complicatissimo capire cosa accada davvero nella vita privata dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle, ma stando alle sue dichiarazioni più recenti non ci sarebbe nessuno al suo fianco.

“Sono una persona estremamente riservata, ma è anche vero che non c’è stato il grande amore finora. Qualora ci fosse non avrei problemi a dire chi sia”, ha detto e ribadito in una intervista rilasciata al settimanale Chi. L’atleta ammette che sarebbe felice di incontrare la persona giusta, ma al momento a quanto pare non è ancora successo.

“Sono ancora il contadino che cerca moglie, ma se mi innamorassi ne sarei felice. La vedo difficile perché sono complicato e mi piacciono le persone complicate”, ha poi aggiunto lo schermidore. Dunque, tutto sembrerebbe più chiaro circa una presunta fidanzata. Anche se le voci e i rumor non si placano. Sembrerebbe che la privacy estrema di Tommaso Marini, paradossalmente, vada ad alimentare chiacchiericci privi di fondamento.

Così in rete continua a rimbalzare il nome di una misteriosa ragazza di nome Sofia, della quale però lo stesso Tommaso Marini sembra non sapere nulla. Chissà se nell’intervista di oggi a Verissimo, lo schermidore darà qualche indicazione utile da questo punto di vista.

