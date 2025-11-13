Tommaso Marini, ospite oggi a La Volta Buona, ha raccontato del suo percorso personale per accettarsi e piacersi sotto ogni punto di vista.

Tommaso Marini ha scelto il salotto de La Volta Buona per raccontarsi nel merito del suo percorso personale volto ad una maggiore accettazione di sé; non tanto dal punto di vista psicologico bensì per la percezione fisica di sé stesso. Ai tempi di Ballando con le stelle si mise in evidenza con una riflessione: “Non ditemi che sono intelligente, lo so già; ditemi che sono bello”, una frase che era strettamente legata ad un momento della sua vita dove con difficoltà si guardava allo specchio piacendosi. Col tempo è riuscito a vincere quella visione distorta; la sua essenza ha avuto la meglio e soprattutto lo sport, come da lui raccontato, è stato la spinta necessaria per andare oltre quei filtri negativi che proiettava su sé stesso.

“Quando ho partecipato a Ballando con le stelle avevo già ottenuto questa consapevolezza; mi rendo conto che però da adolescenti non è facile piacersi e accettarsi. Vedo tanti ragazzi della mia età che si rifugiano nella chirurgia e, talvolta può aiutare, in altri casi bisogna fare attenzione”. Inizia così Tommaso Marini a La Volta Buona che, partendo dal tema personale, si sposta sul dibattito riguardante la chirurgia estetica che ha animato la prima parte del talk di Caterina Balivo. Sui ritocchini il campione di scherma ha voluto lanciare un monito degno di nota: “Invito tutti a fare un lavoro sulla persona, fare sport; una cosa che mi ha salvato da questo punto di vista. Mi ha dato sicurezza, mi ha fatto capire di essere in grado di fare cose che non pensavo di riuscire a fare”.

Tommaso Marini e quella domanda sullo smalto: “Il giornalista mi chiese scusa, però…”

Il tema della bellezza può sembrare mero vezzo, velleità; in realtà, come si evince dal racconto di Tommaso Marini, può essere una circostanza sintomatica di un’insicurezza. Piacersi non riguarda l’oggettività, bensì la capacità di accettarsi con la consapevolezza della propria unicità; è proprio questo il percorso fatto dal campione – ospite a La Volta Buona – che è così arrivato a raccontarsi con fierezza. A tal proposito, Marini è stato incalzato da Caterina Balivo a proposito della sua scelta di utilizzare lo smalto durante le gare. Dopo una recente vittoria, il campione di scherma si ritrovò a rispondere ad una domanda – fuori contesto – proprio su tale aspetto estetico.

“In quel contesto non era adeguato farmi quella domanda, era una premiazione di squadra; sarebbe stato bello chiedere altre cose e decisi quindi di bloccare il giornalista. Risposi che non era importante, che aveva senso raccontare la fatica che avevamo fatto per arrivare fin lì”. Queste le parole di Tommaso Marini a La Volta Buona che, a proposito di quella circostanza poco gradita legata alla domanda sullo smalto dopo un trionfo sportivo, ha anche aggiunto: “Quella persona poi mi ha chiamato e chiesto scusa; penso che non l’abbia fatto con malizia ma per mancanza di attenzione. Al giorno d’oggi però bisogna essere accorti sul tema; le comunicazioni dall’esterno possono intaccare un equilibrio personale”.