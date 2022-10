Tommaso Miglietta, abbandona Il Collegio 7?/ Convinto dai compagni ma…

Tommaso Miglietta, Il Collegio 7: qual è il suo problema?

Tommaso Miglietta sembra uno dei pochi che ancora fatica ad ambientarsi nel contesto de Il Collegio 7 e sicuramente stasera, 25 ottobre 2022, c’è curiosità di vedere se avrà la forza per trovare nuovi stimoli all’interno del programma. Già nella prima puntata aveva avuto un momento di sconforto tale da portarlo quasi ad abbandonare l’esperienza. Convinto dai compagni alla fine è riuscito a superare il test del taglio di capelli cambiando idea in merito alla sua permanenza all’interno della scuola. La seconda puntata ha messo però in evidenza un certo distacco da parte del ragazzo in riferimento alle dinamiche di gruppo più rilevanti. Non sembra trovare un’intesa particolare con i compagni, nonostante abbia comunque momenti di divertimento e serenità.

Ma oltre le risate tra ragazzi e piccole marachelle, è sembrato ancora lontano dall’essersi ambientato all’interno del contesto.

Tommaso Miglietta il genio de Il Collegio 7?

Tommaso Miglietta dal punto di vista didattico a Il Collegio 7 ha comunque partecipato in maniera convincente alle prime lezioni e prove, in particolare durante le ore di francese e italiano. Anche sul web il giudizio sul suo conto è ancora sospeso; la maggior parte dei commenti sono per lo più interrogativi sulle sue effettive capacità di reggere una sfida del genere e di superare i limiti che si auto impone dal punto di vista delle relazioni con gli altri. Un buon numero di sostenitori sembra però convinto che con il passare dei giorni riuscirà senza dubbio ad integrarsi e a legare in maniera più profonda con i compagni. Per ora, non ha comunque intrattenuto relazioni particolari con nessuno dei collegiali, limitandosi alla semplice convivenza formale partecipando comunque in maniera attiva ai momenti ludici e di spensieratezza con il gruppo.

