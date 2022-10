Tommaso Miglietta, si ritira da Il Collegio 7?/ “Voglio uscire ero qui per provare..”

Chi è Tommaso Miglietta? “Mattarella mi ha nominato Alfiere della Repubblica”

Tommaso Miglietta è un batterista, ha suonato a Mosca, a Londra, a New York e anche sul banco di scuola. Il collegiale sul suo conto ha raccontato: “Da quando ho 4 anni suono la batteria ed è la mia passione più grande da quando sono nato. A dicembre del 2021, al Quirinale, il Presidente Mattarella mi ha nominato Alfiere della Repubblica proprio per la musica. La musica in tutti questi anni mi ha dato anche l’opportunità di viaggiare e secondo me mi ha fatto anche un po’ bruciare le tappe, proprio per questo il Collegio secondo me serve per ritornare con i piedi a terra”.

Priscilla Savoldelli e Damiano Severoni, prima coppia a Il Collegio 7?/ Si coccolano...

Tommaso, dopo aver trascorso serenamente una giornata a Il Collegio 7 ha espresso alla governante il desiderio di tornare a casa. La decisione affrettata è scaturita in primo luogo dalla paura di tagliare i suoi capelli, ma la governante, apparentemente severa, ha cercato in tutti i modi di fargli cambiare idea, spiegandogli soprattutto che non sono i capelli a definire una persona e che la sua sensibilità doveva andare di pari passo con la sua forza. Le reazioni dei collegiali, che si sono affezionati da subito alla dolcezza del ragazzo, sono state immediate.

Apollinaire Manfredi, Il Collegio 7/ I primi scontri con Elisa e Alessia: "Non sei al centro del mondo!"

Tommaso Miglietta voleva uscire da Il Collegio 7

Come avevamo preannunciato, al Collegio era arrivato il fatidico momento del taglio di capelli e Tommaso Miglietta ha avuto un momento di panico e pianto: “Vorrei chiedere al preside se posso uscire da Il Collegio 7. Ci sto pensando da ieri sera. So che non vivrò più un’esperienza così ma pensavo anche ai capelli, me li cresco fin dalla nascita, tagliarli mi dispiace un sacco”. Nel suo video di presentazione, Tommaso aveva raccontato: “Questi capelli intanto fanno di me un personaggio, poi mi danno sicurezza e senza non ci potrei vivere, anche con dei capelli corti, non so come mi potrei vedere”.

Alessia Abruscia, Il Collegio 7/ Litiga con professori e collegiali: "Fate schifo!"

Gli altri collegiali, durante il taglio dei capelli hanno cercato di convincerlo a restare ma Tommaso ha detto: “Non è solo per i capelli, non mi va più di restare qui dentro. Ero venuto qui per provare”. Alla fine il collegiale, nonostante il momento “no”, ha permesso al parrucchiere di tagliare i suoi capelli e il risultato ha stupito piacevolmente sia lui che tutti i collegiali, che gli hanno subito proposto di andare a conquistare delle belle ragazze. Anche i social hanno amato il momento del suo taglio di capelli e hanno molto apprezzato sia il suo nuovo look che la sua grande sensibilità e il talento in campo musicale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA