Tommaso Miglietta, chi è il concorrente Il Collegio 7/ Perchè è stato nominato Alfiere della Repubblica?

Tommaso Miglietta, Alfiere della Repubblica: approda nel cast de Il Collegio 7

Tommaso Miglietta è il ragazzo prodigio di quest’anno de Il Collegio 7. Il giovane infatti sin da quattro anni è un batterista e a soli 13 anni è stato nominato Alfiere della Repubblica nel dicembre 2021 come tamburellista e percussionista direttamente dal Presidente Matterella in Quirinale. Nonostante la giovane età, ha infatti solo quattordici anni, nel corso degli anni ha guadagnato molti riconoscimenti in ambito musicale come il premio 100 eccellenze italiane nel 2018. Inoltre il giovane batterista ha suonato in location di tutto prestigio da Mosca, New York, al Grimaldi Forum di Montecarlo e in territorio nazionale al Teatro Rossini di Pesaro.

Tommaso Miglietta, inoltre, sin dalla tenera età è stato abituato ad essere protagonista sullo schermo televisivo, tanto che sul suo profilo Instagram @tommymiglietta_official oltre a contare 4.269 follower, vede la presenza di fotografie con volti noti dello spettacolo tra cui Elena santarelli, Tullio De Piscopo, Elena Morali e Marco Liorni.

Tommaso Miglietta pronto a mostrare la sua musica

Il giovane percussionista Tommaso Miglietta, ma anche pianista, frequenta il conservatorio grazie al quale apprende tutte le nozioni necessarie a coltivare la passione per il rock che mostrerà di certo a Il Collegio 7. Tommaso, insieme alla sua famiglia partecipa a tournée internazionali che mantengono come nucleo centrale la musica folkloristica pugliese rivisitata in chiave rock. Testimonianze dei suoi numerosi impegni sono riportate fedelmente sul suo account Instagram, in cui ha anche annunciato il primo contratto con la Rai nel dicembre 2020.

Segni particolari: i lunghi capelli biondo cenere a cui Tommaso ha confessato di essere particolarmente legato, in quanto funzionali alla creazione della sua immagine in ambito musicale. Tommaso è una sorta di Sansone moderno che acquisisce la sua sicurezza dalla lunghezza della sua chioma anche se, dalle ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram, il giovane Tommaso conferma di aver dato una svolta alla sua vita partendo proprio dai capelli.

