Tommaso Miglietta, si ritira da Il Collegio 7?/ Un pesce fuor d’acqua, in piena crisi…

Tommaso Miglietta, Il Collegio 7: ancora problemi

Tommaso Miglietta è forse lo studente de Il Collegio 7 che ha mostrato più difficoltà all’interno del programma tanto da sentirsi praticamente come un pesce fuori dall’acqua. Questo potrebbe anche mettere a repentaglio il proseguimento all’interno della scuola più famosa della televisione, anche se professori e compagni lo stimolano per non mollare. Come visto anche nelle settimane precedenti, i suoi dubbi riguardo l’esperienza sono iniziati già dai primi momenti all’interno della casa. Dopo l’episodio del taglio di capelli ha avuto palesi segni di cedimenti esternando più volte la volontà di andare via. Solo l’intervento dei compagni e il supporto ricevuto hanno impedito che la sua volontà arrivasse effettivamente ai fatti.

Ariadny Sorbello, a rischio espulsione da Il Collegio 7?/ Il suo comportamento la mette nei guai...

Anche nella terza puntata è stata sottolineata tale preoccupazione, nonostante le soddisfazioni scolastiche che non sembrano dare conforto. Infatti, Tommaso è risultato tra gli studenti più diligenti e carichi di impegno, tanto che l’intera sezione A è stata premiata per merito. In particolare, tutti gli studenti della classe vincitrice ha avuto la possibilità di giovare di una telefonata con i genitori in totale libertà. A tale opportunità ha avuto accesso anche il ragazzo, cadendo nuovamente nel timore di non avere la voglia di continuare l’esperienza.

Apollinaire Manfredi, Il Collegio 7/ Ancora problemi per il furto?

La commozione di Tommaso Miglietta

Durante la chiacchierata con i familiari Tommaso Miglietta si è commosso in maniera evidente, parlando proprio delle sue difficoltà a trovare affinità con i compagni de Il Collegio 7 e con il luogo in sé. Per l’appunto, ha dichiarato ancora una volta di essere più che mai dubbioso sulla sua permanenza, con l’aggiunta della forte mancanza dei suoi affetti più chiari. Nelle ore successive ha comunque ricevuto l’affetto e supporto di tutti i compagni che l’hanno ancora una volta spronato nel superare i limiti che si autoimpone e approfittare di questa esperienza unica evitando il rischio di avere rimpianti in futuro. Per ora, pare si sia calmato e abbia accantonato il desiderio di mollare, ma non è detto che qualcosa possa cambiare a breve visto l’umore particolarmente altalenante. Come già sottolineato, è difficile definire con quale componente del programma abbia un rapporto più sincero.

Sofia Brixel, Il Collegio 7/ La sua storia ha commosso pubblico e compagni

Probabilmente l’unica persona con la quale riesce ad avere un dialogo più amicale è Sofia Brixel, senza però riuscire ad aprirsi più di tanto. Anche sul web hanno notato le difficoltà di Tommaso, tanto che secondo molti non ha senso continuare ad andare avanti per poi dimostrare sempre i medesimi dubbi. In particolare, la maggioranza dei commenti esprimono scetticismo considerando che dopo tre settimane tutta questa insofferenza non può essere tollerata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA