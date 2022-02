Tommaso Montesano nel caos per tweet su bare Bergamo/ “Libero valuta licenziamento”

Tommaso Montesano nella bufera. Il giornalista di Libero, nonché figlio dell’attore Enrico, ha pubblicato su Twitter un post che ha scatenato la rabbia di molti utenti, un intervento sulle bare di Bergamo che ha indignato: «Le bare di Bergamo stanno al Covid come il lago della duchessa sta al sequestro Moro». Il messaggio social è stato diffuso ieri sera ma è stato subito cancellato dall’autore, anche se non è di certo passato inosservato…

Sui social si è sollevato un polverone e Tommaso Montesano adesso rischia grosso. Il Comitato di redazione di Libero si è dissociato e ha tenuto a scusarsi con le famiglie delle decine di migliaia di persone che hanno perso la vita a causa della pandemia: «Si possono avere le idee più diverse su vaccini e Green pass, ma le teorie negazioniste sono quanto di più lontano dai valori dei giornalisti di Libero». Ma non è tutto: a breve verrà presa una decisione sul possibile licenziamento.

Tommaso Montesano nel caos per tweet su bare Bergamo

«Parole vergognose», la rabbia del direttore di Libero, Alessandro Sallusti, in merito alle dichiarazioni di Tommaso Montesano: «Ho chiesto all’azienda di valutate se esistono presupposti per il licenziamento per colpa grave e, comunque nell’attesa, la sospensione immediata di Montesano». Non è tardata ad arrivare la protesta dei parlamentari della Lega bergamaschi: dopo aver ringraziato Sallusti per la sua presa di posizione, i politici hanno sottolineato che non è possibile «accettare simili parole e per questo esprimiamo massima solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie bergamasche che, ancora una volta, hanno visto il loro immenso dolore calpestato». I guai per Tommaso Montesano non sono terminati qui, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori è pronto a passare alle vie legali: «Il vergognoso tweet del giornalista Tommaso Montesano offende la memoria dei morti di Bergamo e di tutte le vittime del Covid. Bene la dissociazione dei colleghi di Libero e la netta presa di posizione del direttore Sallusti, ma si è passato il segno. Quereleremo Montesano».

