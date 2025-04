Anticipazioni Mare Fuori 5, Tommaso muore? Come finisce la fiction di Rai2

Ogni mercoledì in prima serata su Rai2 proseguono le avventure dei ragazzi dell’IPM di Napoli, ma tutte le puntate di Mare Fuori 5 sono già disponibili su Raiplay dal 26 marzo scorso. Chi non avesse ancora visto tutte le puntate della serie tv di successo non continui nella lettura di questo articolo perché contiene spoiler ed anticipazioni non solo sul gran finale ma anche sulla prossima stagione. L’ultima puntata di Mare Fuori 5 si chiuderà con un colpo di scena drammatico e inaspettato, Rosa e Tommaso ormai sono amici e confidenti e si recheranno insieme nel Luna Park in cui Eugenio ha perso la vita.

Durante la passeggiata, Tommaso porterà Rosa proprio nel luogo in cui vi è il memoriale del piccolo Eugenio freddato durante una sparatoria pochi anni prima. Il giovane confesserà alla Ricci di sentirsi terribilmente in colpa per non essere riuscito a proteggerlo durante la sparatoria e di pensare che sia colpa sua se il fratellino Eugenio sia morto. E proprio mentre i due si scambieranno le confidenze rimarranno vittime di un agguato. Qualcuno totalmente incappucciato e irriconoscibile sparerà a Rosa Ricci e proprio in quel momento Tommaso si getterà sulla giovane per salvarle la vita venendo colpito a suo volta. Tommaso muore in Mare Fuori? Il finale sarà aperto ma la profondità della ferita, l’immagine del fratellino ‘venuto a prenderlo’ e la disperazione di Rosa lasciano presupporre che non ci sarà il lieto fine.

Tommaso muore in Mare Fuori 5? L’attore Manuele Velo: “Ecco cos’è stato Tommaso per me”

Se prima le voci sulla possibile morte di Tommaso in Mare Fuori erano solo delle indiscrezioni, ad alimentarle ci ha pensato anche l’attore che gli dà il volto. Nei giorni scorsi, infatti, Manuele Velo sul suo profilo Instagram ha ‘salutato’ il suo personaggio con un lungo post che sembra proprio un vero e proprio addio: “Ci sono storie che non si raccontano solo con le parole, ma si vivono sulla pelle. Tommaso è stato questo per me, un viaggio nelle ombre, nei silenzi che urlano più forte di qualsiasi grido. Ho messo dentro di lui ogni battito, ogni respiro, ogni lacrima. E in cambio mi ha lasciato un pezzo di se che non andrà mai via…La seconda parte sta arrivando. E farà male”



La stagione che sta andando in onda di Mare Fuori è sicuramente tra le più complesse e dure. Saranno tantissime le morti, i personaggi che lasceranno la serie ma anche gli intrighi ed in tradimenti. Ci saranno nuovi equilibri di potere da una parte Rosa e Carmela e dall’altra donna Wanda ma le morti ed i tradimenti metteranno in discussione anche questo. In questo quadro Tommaso rappresentava la Napoli bene, un ragazzo di buona famiglia che ha causato la morte di un altro ragazzo, involontariamente, accecato dall’odio e dal dolore e dal senso di colpa e sempre che la sua parabola drammatica si chiuderà con la sua morte.

