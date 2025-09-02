A Estate in diretta parla la mamma di Tommaso Onofri che ha commentato la notizia della scarcerazione di Salvatore Raimondi: le sue parole

Il programma di Rai Uno Estate in diretta ha mandato in onda ieri l’intervista alla mamma di Tommaso Onofri, che ha commentato la scarcerazione di Salvatore Raimondi, condannato a 20 anni. Si trattò di una condanna frutto del rito abbreviato, a cui l’imputato riuscì ad accedere; altrimenti avrebbe ricevuto una pena di 30 anni. Quei 20 anni sono poi diventati 16 con tutti i benefici, e Raimondi sarebbe uscito già nel 2022 se non fosse intervenuta un’altra condanna per estorsione che lo ha obbligato a restare in carcere per altri tre anni.

Una pena che oggi è stata scontata, ma che continua a fare male alla famiglia della piccola vittima, a cominciare dalla madre, per la quale il dolore resta ancora vivo, alla luce anche del clamore mediatico che allora aveva scosso l’opinione pubblica. «È incommentabile questa notizia – le parole della mamma di Tommaso Onofri –. Prima o poi sapevamo che sarebbe successo, anche se fa male. L’unica pena certa l’ho presa io».

TOMMASO ONOFRI, LA MAMMA: “RAIMONDI RIPRENDE IN MANO LA SUA VITA…”

E ancora: «Salvatore Raimondi esce e riprende in mano la sua vita, ho saputo che si è sposato, avrà una vita felice, non lo so… Ma io sarò condannata a vita».La mamma del piccolo Tommy ha poi proseguito: «Non perché uno ha agito materialmente è meno colpevole dell’altro che l’ha preso dal seggiolone e l’ha portato via. Erano comunque in tre».

Tornando a ricordare il figlio, ha aggiunto: «Mio figlio non ce l’ho più. Il 6 settembre avrebbe compiuto 21 anni: che 21 anni sono stati?». Va ricordato che Salvatore Raimondi non era accusato di omicidio e, di conseguenza, anche oggi avrebbe potuto ottenere il rito abbreviato. In questo momento il condannato seguirà il suo percorso successivo alla fase detentiva, ma non si hanno molti dettagli: presumibilmente l’uomo resterà nell’ombra, evitando i riflettori, dopo una vicenda dolorosissima che, come detto, ha sconvolto un Paese intero.



TOMMASO ONOFRI, LA MAMMA: “SAPEVAMO CHE SAREBBE ACCADUTO”

La mamma di Tommaso Onofri ha parlato anche con Dentro la notizia, il nuovo talk pomeridiano di Canale 5 condotto da Gianluigi Nuzzi, ribadendo più o meno gli stessi concetti, esternando tutta la sua amarezza per questa scarcerazione che a suo modo di vedere – seppur rispettando le leggi – è arrivata troppo presto: “Sapevamo fin dall’inizio che prima o poi sarebbe successo ma è una cosa che continua a far male, lui si è rifatto la vita e invece io sarò condannata a vita perchè mio figlio non l’ho visto crescere e non ce l’ho più da 20 anni. Non sta a me perdonarli o meno, se hanno una coscienza – ma dubito ce ce l’abbiamo – dovranno fare i conti con quella. La mia vita è cambiata tantissimo, sono rimasta da sola con un ragazzo all’epoca di 8 anni, l’ho dovuto crescere, fortunatamente è cresciuto bene e siamo ancora qui. Cerco di vivere giorno per giorno con innumerevoli difficoltà e questa mancanza che sono 20 anni che mi accompagna”.

La donna è amareggiata pensando al fatto che Salvatore Raimondi può già lasciare la galera grazie ai permessi, mentre a lei suo figlio non lo restituirà più nessuno. Si domanda quindi chi ha ricevuto la condanna peggiore e la risposta è decisamente scontata: “Io sono condannata a vita perchè la mia vita è cambiata, mio figlio non l’ho visto crescere perchè non ce l’ho più, quindi la pena certa qual è? La sua che si è fatto 20 anni di carcere con psicologi e scuole tutto pagato o la mia che mi sono dovuta rimboccare le maniche per sopravvivere? Il 6 settembre Tommaso compie 21 anni perchè aveva solo 18 mesi. E’ presente comunque, è presente. Per me il fine pena non ci sarà mai, almeno su questa terra”.