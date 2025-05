Accanto a Lucio Corsi, rappresentante per l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025 c’è anche il chitarrista Tommaso Ottomano, un’artista poliedrico che si è fatto conoscere ed apprezzare anche come regista. La sua carriera, infatti, si divide tra la musica e la regia visto che ha lavorato per grandissimi nomi della musica italiana come Jovanotti e i Maneskin. Un estro unico e geniale che gli ha permesso anche di vincere importantissimi riconoscimenti come il Premio di regista dell’anno ai Videoclip Music Awards. Non solo, Ottomano ha lavorato anche come regista di diverse campagne pubblicitarie di brand di moda e colonne sonore. Poi è arrivata la collaborazione con Lucio Corsi con cui ha scritto a quattro mani il brano “Volevo essere un duro” classificatosi al secondo posto all’ultimo Festival di Sanremo 2025.

Un grandissimo successo che conferma l’amicizia profonda che lega i due artisti visto che lo stesso Ottomano ha descritto Corsi come un fratello. Intervistato da Open ha dichiarato: “non ci aspettavamo che le persone capissero il brano e lo accogliessero con così tanto calore no”.

Tommaso Ottomano, il chitarrista di Lucio Corsi: “è un fratello per me”

Dal Festival di Sanremo 2025 all’Eurovision Song Contest 2025: Tommaso Ottomano è tra i protagonisti delle kermesse canore più importanti visto che accompagna sul palcoscenico Lucio Corsi. Proprio parlando dell’ultimo Sanremo ha precisato: “abbiamo fatto incontri assurdi come quando Venditti ci ha regalato un cappello: l’abbiamo presa come una sorta di benedizione, domani lo tagliamo, ce ne prendiamo un pezzo io e un pezzo lui”. Impossibile non parlare di Lucio Corsi che ha conquistato critica e pubblico durante l’ultimo Festival: “ha una luce particolare e conquista per la sua semplicità, la sua insicurezza. Molte persone si sono riviste dentro le parole che abbiamo scritto e alla fine ha vinto quella cosa là”.

Secondo Ottomano quando una canzone è capace di arrivare al cuore delle persone è fatta, anche perchè la gente è stanca di sentire sempre le stesse cose. Infine su Volevo essere un duro ha rivelato: “quando l’abbiamo scritta avevo in mente questa immagine: di fatto io, seduto sul letto, che guardavo il poster dei miei idoli, sperando di superare i momenti difficili grazie alla musica”.