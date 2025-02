Tommaso Ottomano, chi è musicista di Lucio Corsi a Sanremo 2025? Insieme con lui sul palco

Contro tutti i pronostici per la Sala Stampa Web e Tv Lucio Corsi con la sua canzone Volevo essere un duro si è classificato tra i primi cinque nella classifica generale insieme a Giorgia, Achille Lauro, Brunori Sas e Simone Cristicchi. Il look eccentrico ed estroso e la sua ballata quasi da menestrello ha catturato l’attenzione del pubblico del teatro Ariston e da casa grazie anche ad un esibizione ben curata nei minimi dettaglio. Sul palco dell’Ariston, però, Lucio Corsi non è esibito da solo ma accompagnato dal suo musicista Tommaso Ottomano.

Tommaso Ottomano, chi è musicista di Lucio Corsi a Sanremo 2025? Su di lui alcune informazioni le ritroviamo da TvBlog che a sua volta l’ha tratta dalla sua biografia ufficiale. Tommaso è un musicista, compositore e desingner e produttore ma non solo è anche un regista ed infatti è stato lui a dirigere il videoclip di Lucio Corsi Volevo Essere Un Duro in cui recitano tra gli altri Massimo Ceccherini e Leonardo Pieraccioni. Ha diretto videoclip anche per altri artisti come Maneskin, Jovanotti e Chiello. Per quanto riguarda la vita privata, invece, secondo alcune indiscrezioni pare che abbia una moglie ma non c’è nulla di certo e vige il massimo riserbo.

Sanremo 2025, chi è Tommaso Ottomano il musicista di Lucio Corsi a Sanremo 2025: “Sul palco con mio fratello”

Tommaso Ottomano è il musicista di Lucio Corsi a Sanremo 2025, i due hanno impreziosito l’esibizione di Volevo Essere Un Duro con un assolo di chitarra e basso finale. Fuori dal palco i due sono molto amici tanto che lo stesso Tommaso sul cantautore ha confessato in un post su Instagram prima dell’avventura Sanremese: “Come sempre al fianco di mio fratello Lucio Corsi con cui ho anche scritto questa canzone fulminante e malinconica allo stesso tempo.” In questo Festival entrambi sembrano due marziani ed in Sala Stampa hanno catturato l’attenzione improvvisando Francis Delacroix, il brano del nuovo album.