Tommaso Paradiso/ Al Concerto del Primo Maggio per il ritorno alla normalità

Il grande e popolare cantautore romano Tommaso Paradiso è finalmente felice di tornare a cantare dal vivo con una serie di eventi dal vivo, lo vedremo oggi al Concerto del Primo Maggio. Per l’occasione ha rilasciato un’intervista alla Nazione in cui si dichiara un vaccaro che ama guardare il cielo e molto più semplicemente uno Space cowboy. Durante il periodo della pandemia, il cantautore ha avuto modo di guardarsi dentro ed effettuare una grande ricerca interiore.

Il risultato è una nuova visione del mondo con le sue sfaccettature, con l’attenzione sempre mirata a quello che lo circonda. Durante l’intervista si dichiara sensibile e sognatore ed esprime tutto il suo amore per la terra, per la natura, per la concretezza. Il mio è un pop romantico che non disdegna le note del rock e della grande scuola cantautoriale italiana da cui è ispirato, come Lucio Dalla, Luca Carboni e Vasco Rossi.

Tommaso Paradiso e la grande passione sul calcio

Fra le grandi passioni di Tommaso Paradiso c’è quello per il calcio e da grande tifoso della Lazio in occasione della partita contro il Genoa, ha condiviso un post su Instagram dichiarando tutta la sua stima nei confronti del suo idolo Ciro Immobile aggiungendo un commento polemico nei confronti di tutti coloro che hanno criticato il bomber laziale come uno artefice della mancata partecipazione della nazionale italiana ai prossimi campionati mondiali di calcio.

Su Facebook segue personalmente il suo profilo attraverso foto e video riguardanti la sua carriera, aggiornando i fan su tutto quello che lo riguarda. In occasione del tour Space Cowboy, ha realizzato uno shop on line presso il quale si possono acquistare t-shirt. Il cantautore romano è inarrestabile, infatti, ha avuto modo di dirigere un lungometraggio dal titolo Sulle Nuvole, che sarà nelle sale cinematografiche dal 26 al 28 aprile.

La sua carriera di Tommaso Paradiso

Il debutto del cantautore Tommaso Paradiso avviene nel 2009, quando insieme a due musicisti fonda la band The Giornalisti. Dopo gli album d’esordio nel 2011 e nel 2012, nel 2014 pubblicano Fuoricampo da cui è tratto il singolo Fine dell’estate che riscuote, finalmente, il successo sperato. Nel 2016 con il brano Completamente ottengono il disco d’oro e inizia per loro un periodo di sold out e consensi in ogni parte d’Italia.

Nel 2019 il gruppo si divide e Tommaso Paradiso intraprende una folgorante carriera da solista che lo porta a collaborare con artisti del calibro di Elisa, Noemi, Francesca Michelin, Nina Zilli, Rkomi, Giusy Ferreri e Takagi & Ketra. Il tour estivo Space cowboy si preannuncia come uno dei grandi appuntamenti live della stagione, dato che quasi tutte le date sono già sold-out. Il popolare cantautore sarà uno degli artisti presenti a Roma il 1 maggio durante il Concertone in Piazza San Giovanni, che torna in diretta e alla sua location abituale dopo due anni di pandemia.

Il video di Tutte le notti, singolo di Tommaso Paradiso













