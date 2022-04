Tommaso Paradiso/ “Canzoni troppo pop? Me ne vanto” (Il viaggio della musica)

Nuovo appuntamento con Msc Crociere – Il viaggio della musica, uno dei grandi protagonisti della serata sarà Tommaso Paradiso. Il cantautore romano è tra i più amati dai giovani ed è pronto a vivere un’estate rovente nelle piazze italiane. Il 39enne girerà lo Stivale in tour e incontrerà i suoi seguaci, in attesa di nuovi progetti…

Dopo l’addio ai TheGiornalisti arrivato nel settembre del 2019, Tommaso Paradiso negli ultimi anni ha inciso alcuni brani di grande successo. Da “I nostri anni” a “Ma lo vuoi capire?”, passando per “Ricordami” e “Magari no”: canzoni amate dai giovanissimi. Non è mancata un’esperienza lontana dalla musica: parliamo della presenza nel cast del film Netflix “Sotto il sole di Riccione”, diretto da YouNuts!.

TOMMASO PARADISO: “CANZONI TROPPO POP? ME NE VANTO”

Tommaso Paradiso è intervenuto recentemente ai microfoni di Repubblica e si è raccontato a tutto tondo. L’artista ha rivendicato la statura pop della musica che fa, rispondendo senza mezzi termini ai detrattori. Un percorso che ha mutato il corso della musica italiana, probabilmente: “Non sta a me dirlo, ma per gli addetti ai lavori nel decennio scorso è partito un piccolo cambiamento che ha portato le persone a fare la corsa al biglietto per una band che veniva dalle esibizioni nelle pizzerie”. Nel corso del dialogo con il quotidiano, Tommaso Paradiso ha spiegato che gli album gli consentono di inserire brani più intimi, ribadendo che la sua vita è fatta anche di canzoni distanti dal mondo radiofonico. Ora la musica indie ha superato le barriera, ha aggiunto, ed è entrata nel nazional popolare, perdendo magari la sua essenza. Tommaso Paradiso ha poi parlato dei suoi 40 anni, che compirà l’anno prossimo: “Traguardo o condanna? Me lo chiedo sempre, anche se tecnicamente ne farò trentanove a giugno, quindi ancora c’è un po’ di tempo. Ma ormai dico a tutti che ne ho quaranta, mi voglio abituare all’idea, sto facendo un allenamento mentale. Spero, grazie alla musica, di riuscire a mantenere un’età biologica minore”.

