Chi è Carolina Sansoni, la compagna che ha reso Tommaso Paradiso papà: imprenditrice di successo e musa ispiratrice dei suoi brani.

Tommaso Paradiso ha una splendida compagna di nome Carolina Sansoni, e da poco tempo i due sono diventati genitori della piccola Anna, la loro prima figlia. Il cantante, divenuto famoso con la band dei Thegiornalisti, oggi ha deciso di proseguire la sua carriera da solista, ma è comunque seguitissimo dalla sua storica fanbase. Oltre all’importante carriera musicale, ha anche una famiglia felice, che ama con tutto sè stesso. Ad esempio, pochi mesi fa lo abbiamo visto per la prima volta stringere al petto la sua bambina con una dolce dedica da parte della compagna.

“Papà dice che sei arrivata prima perché non vedevi l’ora di conoscerci. Lui è un eterno romantico, vedrai, ed è anche per questo che lo amo molto“, spiega Carolina in una dedica sui social. I due si sono conosciuti nel 2017 e dopo il primo incontro hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra, fino a portare avanti una meravigliosa storia d’amore. Ecco cos’ha raccontato di lei Tommaso Paradiso: “Possiamo definirla il mio stabilizzatore d’umore. È fonte di ispirazione e anche di gioia e serenità“.

Carolina Sansoni, chi è la fidanzata di Tommaso Paradiso: lavoro e start-up da sogno

Nata nel 1989, Carolina Sansoni ha frequentato la facoltà di Comunicazione e Marketing a Londra, mentre in Italia studia al famoso Istituto Marangoni dove prende la specializzazione in Fashion Business. Nel corso del tempo decide di fondare una sua agenzia chiamata “Talk in Pills”, e inizia a collaborare con nomi molto importanti del calibro di Vanity Fair e di KPMG. Non solo, decide di aprire una start-up, la Denoise Design, dove si occupa di moda e di implementare nuove idee. Come ben possiamo immaginare, dietro alle canzoni di Tommaso Paradiso c’è la sua ispirazione come Sensazione Stupenda e la famosissima Questa nostra stupida canzone d’amore.