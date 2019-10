“Tommaso Paradiso ci possiamo conoscere?”/ Federico Russo provoca, il cantante…

La nuova vita di Tommaso Paradiso, dopo l’addio ai TheGiornalisti, procede a gonfie vele. Dopo aver portato a casa il disco d’oro per il singolo “Non avere paura“, Tommaso Paradiso ha pubblicato una foto in cui sfoggia tutto il suo fascino scatenando l’entusiasmo dei fans. Nell’ultima immagine condivisa su Instagram, il cantante si mostra con una felpa e i capelli in disordine mentre fuma una sigaretta. Una foto scattata nella tranquillità della sua casa che, però, ha portato a casa tantissimi commenti. Tra i tanti, spicca quello di Federico Russo che, di fronte al fascino di Tommaso Paradiso, ha deciso di fare una proposta al cantante. “Ti va se ci scambiamo due battute in pvt per conoscerci meglio? Di che segno sei?”, scrive Federico Russo. Di fronte ad una proposta così allettante, Paradiso ha deciso di approfittarne. “Sei carina anche tu”, ha risposto Paradiso dando vita alla reazione divertita di tutti i suoi fans.

TOMMASO PARADISO: GUENDALINA CANESSA PAZZA DI LUI

La foto di Tommaso Paradiso non ha fatto impazzire solo Federico Russo, ma anche Guendalina Canessa. L’ex gieffina, infatti, non è riuscita a trattenersi al punto da aver dichiarato tutto il suo amore al cantante. “Io ti amo alla follia!! Oggi tutto il giorno con la tua canzone!! Una droga!!!! Non avere paura!! Grazie”, ha scritto la Canessa svelando di amare Paradiso dal punto di vista musicale. Nonostante la bellissima dichiarazione d’amore, però, Guendalina non ha ricevuto risposta da Tommaso che è sempre più seguito al punto che qualcuno gli ha chiesto: “ma quando suonavi nei localini, tutte queste fans dov’erano?”. Tommaso ha risposto: “da qualche parte bisogna iniziare”. Nonostante l’addio ai TheGiornalisti, dunque, il successo di Tomaso Paradiso non ha subito crisi: il cantante è sempre più amato e, a quanto pare, non solo dal punto di vista musicale.





