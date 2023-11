Tommaso Paradiso, concerto al Forum di Assago oggi 28 novembre/ Scaletta: da New York a Non avere paura

Concerto Tommaso Paradiso al Forum di Assago

Tommaso Paradiso sta continuando con grandissimo successo il suoi tour nei palazzetti facendo registrare un sold out dopo l’altro. Accolto da un grandissimo pubblico, il cantautore è pronto a tornare anche questa sera. L’appuntamento è sul palco del Forum di Assago dove Paradiso è atteso da una folla immensa, in attesa sin dalle prime ore di questa mattina. Con la sua band, Tommaso Paradiso è pronto ad infiammare il Forum intonando non solo le canzoni che fanno parte della sua carriera da solista, ma anche quelle che gli hanno regalato il successo quando il suo nome era ancora legato ai The Giornalisti.

Per scoprire, tuttavia, tutti i brano in scaletta per il concerto al Forum di Assago sarà necessario aspettare l’inizio del live non essendo stata ancora diffusa. Tuttavia, è molto probabile che Paradiso si attenga alla scaletta che ha seguito, finora, nelle altre tappe del tour.

La scaletta del concerto di Tommaso Paradiso

Con qualche eccezione, è molto probabile che la scaletta del concerto di oggi, martedì 28 novembre di Tommaso Paradiso, contenga brani amatissimi dal pubblico come New Yotk, Non avere paura, ma anche Riccione, Sold Out, Tra la strada e le stelle e tanti altri. Ecco, dunque, la presunta scaletta:

Sensazione stupenda

Viaggio intorno al sole

Fine dell’estate

Il tuo maglione mio

New York

Lupin

Tra la strada e le stelle

Sold out

La luna e la gatta

Blu ghiaccio travolgente

Trieste

Quando si alza il vento

Tutte le notti

Questa nostra stupida canzone d’amore

Ricordami

Lyn

I nostri anni

Dr. House

Proteggi questo tuo ragazzo

Stanza singola ft. Franco126

Non avere paura

Riccione

Figlio del mare













