Tommaso Paradiso/ Costretto a cancellare il tour, lancia “Ho spento il cielo”

Tommaso Paradiso ospite di Pio e Amedeo in Felicissima Sera dopo aver cancellato il tour

Brutte notizie per Tommaso Paradiso che questa sera sbarcherà su Canale5 ospite di Felicissima sera e di Pio e Amedeo a pochi giorni dalla difficile decisione di spostare il suo tour al prossimo anno, al 2022, sperando che la pandemia sia ormai un capitolo chiuso. Per fortuna la tv continua ad aiutare gli artisti a stare vicino ai propri fan e quella di questa sera è sicuramente un’occasione d’oro visto che l’ex leader dei TheGiornalisti è pronto a salire sul palco dopo aver annunciato il rinvo del tour con una serie di storie. Il cantante parla di qualcosa di inevitabile alla luce di quella che è la situazione attuale ma sottolineando anche che si continua a barcollare nel buio e non si sa ancora quando si inizierà a vedere uno spiraglio di sole alla fine della notte più buia.

Tommaso Pradiso feat Rkomi per Ho spento il cielo

Tutto rimandato quindi per il Sulle nuvole tour ma non per chi ama Tommaso Paradiso che questa sera salirà sul palco del prime time di Canale5 per un appuntamento inedito, quello con Pio e Amedeo che hanno già promesso uno show diverso in cui gli artisti saranno trasportati nel loro mondo diventando ‘umani’. Cosa aspettarci quindi da un artista che sicuramente ha fatto proprio della sua umanità il suo baluardo? Nell’attesa di vederlo sul palco i fan sono già in fibrillazione perché Tommaso Paradiso ha lanciato Ho spento il cielo, il brano feat Rkomi prodotto e scritto con Dardust e primo estratto dall’album del rapper, “Taxi Driver”, che uscirà il 30 aprile.

