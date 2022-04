Tommaso Paradiso, esordio da regista/ Ecco “Sulle nuvole”, e non è finita qui

Tommaso Paradiso ha dimostrato di non avere alcun timore quando si tratta di mettersi alla prova e accettare una nuova sfida. Emblematica in questo senso è stata la decisione qualche anno fa di lasciare “Thegiornalisti” e iniziare una nuova esperienza da solista. Ora, invece, il cantante ha voluto fare qualcosa di davvero inusuale per lui e ne ha approfittato per dirigere il suo primo film, “Sulle nuvole“, con protagonisti Barbara Ronchi e Marco Cocci.

La storia è ambientata a Roma e ha per protagonista un cantante tormentato dalla dipendenza dall’alcol, problema che ha danneggiato in maniera irreversibile la sua popolarità. A rendere ancora più grave il suo stato d’animo c’è la sua incapacità di accettare la fine di una storia d’amore che lui credeva potesse durare per tutta la vita.

Tommaso Paradiso ora è anche regista: come è nato il progetto

L’idea di trasformarsi in regista ronzava ormai da tempo nella testa del cantante, che non voleva però mettersi al lavoro con un’opera che non lo convincesse del tutto. E così, da vero perfezionista quale è, lo ha fatto con una pellicola in cui lui crede fermamente e si augura che lo stesso possa dirsi anche del pubblico che deciderà di seguirla: “Non volevo fare un film pur avendo scritto un soggetto per poterlo fare. Avevo finito il tour e avevo questa storia che mi ronzava in testa – sono state le sue parole in conferenza stampa -. L’obiettivo che volevo centrare è che dietro la produzione di un’artista ci dev’essere sempre una forte spinta motivazionale. Una musa ispiratrice, in questo caso nel film è una donna ma per me può essere qualsiasi cosa, un soffio di vento o un libro, bisogna essere motivati se no è meglio fare altro. Il protagonista perdendo la sua musa non riesce più a concludere nulla”.

Il finale è aperto e già questo lascia aperta la possibilità per il musicista di tornare nuovamente dietro la macchina da presa. E’ lui stesso a confermare questa idea: “Sono certo che il cinema mi piace talmente tanto che vorrei sperimentarlo ancora. Mi piacerebbe fare un film puramente violento, un altro tutto sull’estate italiana, mostrando tutta la bellezza della nostra Penisola – ha detto ai microfoni di Rolling Stone -. Le idee sono tante, le storie ci sono, bisogna solo trovare i luoghi e le persone per capire se, da quegli elementi può nascere di nuovo qualcosa di bello“.











