Tommaso Paradiso/ Il grande amore per la fidanzata Carolina Sansoni

Tommaso Paradiso sarà tra i grandi protagonisti della serata a Battiti Live, il viaggio della musica e lo farà col suo nuovo brano Tutte le notti. Da quando si è lasciato, artisticamente parlando, con i The Giornalisti ha ulteriormente accentuato la sua vena poetica e romantica. Il recente 4 marzo 2022 ha rilasciato un’intervista al noto giornale “Vanity Fair” in cui parla della sua vita attuale ma anche del vecchio gruppo, dicendo che fu proprio grazie ad alcuni fallimenti ottenuti con il gruppo a dargli la spinta per poter proseguire da solo e andare avanti. Inoltre Tommaso parla anche del suo grande amore, Carolina Sansoni, che è la sua compagna di vita da ormai ben cinque anni. Nonostante egli sia molto riservato sulla sua vita privata dice della sua storia d’amore che, nonostante siano passati anni, è sempre come il primo giorno.

Tommaso Paradiso è un noto cantautore italiano (romano) che inizialmente era conosciuto e famoso per essere il frontman del gruppo “The Giornalisti”. Il gruppo fu fondato nel 2009 ed ebbe subito un grandissimo successo grazie ad alcuni brani, come “Riccione” o “completamente”. Dopo anni di straordinario successo nel 2019 Tommaso annunciò l’abbandono dal gruppo per la sua intenzione di intraprendere una carriera da solista. Così comincia la sua ascesa verso il successo da solista. Infatti, pochissimi giorni dopo la rottura del gruppo Tommaso pubblica un singolo che spopola tra tutte le radio italiane e che conquista il cuore dei fan, intitolato “Non avere paura”. Dopo questo successo Tommaso non si è mai fermato e pubblica proprio il mese scorso il suo ultimo singolo chiamato “tutte le notti”. A oggi Tommaso a pubblicato un solo album in studio da solista ma ben otto singoli.

