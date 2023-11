Tommaso Paradiso, in vendita il suo ristorante di Roma: “Tomà”/ Più spazio per l’attività musicale

Tommaso Paradiso, l’esperienza ai fornelli verso la conclusione: in vendita il ristorante “Tomà”

Dalla musica ai fornelli, ma non è andata proprio benissimo; Tommaso Paradiso ci ha viziati con le sue canzoni, poi ha provato a fare lo stesso inaugurando un ristorante a Roma, chiamato Tomà. L’iniziativa imprenditoriale sembrava andare nel migliore dei modi, tanto da radunare tanti amici e colleghi pronti a scoprire le leccornie offerte dal cantautore.

Come riporta il settimanale Chi, l’esperienza culinaria di Tommaso Paradiso – a soli due anni dall’avvio – sembra essere già giunta alla conclusione. Il locale, nonostante avesse attirato una corposa clientela condita anche da artisti e amici del cantautore, pare sia stato messo in vendita. L’obiettivo è probabilmente quello di tornare a dedicarsi anima e corpo alla musica, certamente il suo cavallo di battaglia più che consolidato.

Tommaso Paradiso, gli ultimi singoli e il successo dell’album “Sensazione Stupenda”

Come sottolineato in precedenza, la vendita del Tomà – il ristorante di Tommaso Paradiso – non è da ascrivere necessariamente ad una debacle dal punto di vista imprenditoriale. Piuttosto, è più che lecito credere che la nuova attività del cantautore abbia sottratto diverso tempo alla musica per tutti gli impegni legati alla gestione di un’iniziativa simile. Dunque, Tommaso Paradiso avrà forse voluto riprendere le redini della sua vera e longeva passione, l’arte delle sette note.

Tra i successi più recenti di Tommaso Paradiso abbiamo apprezzato Viaggio intorno al sole e Amore Indiano, entrambi realizzati in collaborazione con i Baustelle. L’ultimo lavoro da solista risale invece allo scorso settembre con il singolo Blu Ghiaccio Travolgente. Il brano è parte dell’album in vendita dal mese di ottobre – Sensazione Stupenda – composto da ben 13 tracce.











