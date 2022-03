Tommaso Paradiso/ “Io figlio unico cresciuto con mia madre. Papà? Fece solo l’atto”

Tommaso Paradiso ha presentato a Domenica In il suo ultimo lavoro Space Cowboy. Dopo un bel medley delle più celebri canzoni del cantante, è seguita una piacevole chiacchierata con Mara Venier che in apertura lo ha definito “magico”. “Sei molto bella e c’hai pure la caviglia fina”, ha scherzato Tommaso con la padrona di casa.

Dopo la musica dal vivo, omaggio alla carriera di Tommaso Paradiso: in un video del passato il giovane artista svelata quali erano i suoi sogni da bambino, a quanto pare fortunatamente realizzati. Un filmato anche sulle canzoni scritte per grandi artisti, da Gianni Morandi ad Elisa. E poi i numeri straordinari realizzati con i suoi lavori., “Tanta roba uscita un po’ per caso e un po’ per miracolo”, ha commentato l’artista.

Tommaso Paradiso, il rapporto con la madre

Tommaso Paradiso è laureato in filosofia: “Sembra strano ma è così ed ancora ne continuo a studiare. Cosa ho capito? Niente!”. Tommaso era molto bravo al liceo in filosofia e fu incentivato a seguire quel percorso dal suo professore. All’università si è appassionato ancora di più: “Ancora oggi, nonostante la musica, studio, sono ancora appassionato”, ha aggiunto. La musica è entrata nella sua vita da subito “perché mia madre mi impose il pianoforte in prima elementare”.

Alla madre è molto legato, “è normale, figlio unico nato con un solo genitore, cioè mia madre”, ha spiegato. “Papà ha fatto l’atto”, ha aggiunto, “ma poi non l’ho mai conosciuto”. La madre è stata molto severa e sin da subito gli ha fatto fare lezioni di pianoforte: “Una volta volevo smettere di suonare da ragazzino”. La madre però ha avuto una grande intuizione: “Mamma si programmò anche la data della nascita, mi voleva del Cancro perché credeva fossi stato molto artistico”. Parlando del nuovo disco, Tommaso ha messo dentro tutte le sensazioni e le emozioni degli ultimi due anni ma evitando i temi della pandemia e del lockdown anche se influenzato da quell’atmosfera. “Tutte le notti è una morbosa ossessione e passione di questa persona che non ti sce mai dalla testa”, ha spiegato in merito alla sua ultima canzone d’amore.

