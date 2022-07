Tommaso Paradiso/ “L’amore per Carolina è vita, mi fa alzare al mattino e scrivere…”

Tommaso Paradiso ne Il Meglio di Domenica In

Nella puntata di oggi de Il Meglio di Domenica In, abbiamo rivissuto l’ospitata di Tommaso Paradiso, ospite di Mara Venier. Un ritorno molto gradito per la padrona di casa che ha voluto rivivere la precedente ospitata nella quale Tommaso era riuscito a far sparire l’angoscia del periodo legata alla guerra ancora in corso. “L’affetto della gente mi ripaga di ogni cosa”, aveva detto Paradiso parlando dei suoi live. “Mi piace molto lavorare, trovo gioia. Sono uno stakanovista nel lavoro”, ha ammesso il cantante. Tommaso ha confessato che prima della pandemia metteva sempre degli occhiali neri sul palco “perché ogni tanto mi viene da piangere. La pandemia mi è servita perché adesso non li porto più gli occhiali e quando si vede che gli occhi stanno per piangere, il pubblico lo apprezza di più”.

Tommaso Paradiso ha svelato a Mara Venier: “Non ho mai detto una falsa verità nelle mie canzoni, per me sono lo specchio dell’anima”. Ma se non avesse scritto? “Forse mi sarebbe piaciuto insegnare materie letterarie oppure avrei proseguito il lavoro di mia madre. Io per anni parallelamente alla musica seguivo mia madre, è una grossista di pietre preziose. Da piccolo ho sempre lavorato con lei e mi portava da piccolo in Oriente per comprare pietre”.

Omaggio alla carriera di Tommaso Paradiso

Nel corso della sua ultima ospitata a Domenica In, non poteva mancare l’omaggio alla sua straordinaria carriera e il grande affetto a Tommaso Paradiso da parte dei numerosi fan. Dopo un concerto per Tommaso arriva il momento più bello: “Ho una adrenalina positiva, mi metto con tutta la band e la famiglia in camerino e si ride. Si apre una bottiglia e piano piano si va a nanna. Se riesco a dormire dopo il concerto? Se mi stanco molto dormo meglio, sennò la testa frulla e va dove non deve andare”.

Grande amante del cinema, Tommaso a Domenica In ha parlato della sua prima regia. Sin da piccolo si addormentava con i grandi miti del cinema. “Da bambino ero un amicone, sono sempre stato molto socievole”, ha svelato. Christian De Sica ha voluto lasciargli un messaggio dopo aver preso parte ad un video musicale di Paradiso: “Tommaso è un grande amico, un grande artista e anche un grande simpatico. Ci vogliamo molto bene”. Uno spazio anche dedicato alla fidanzata Carolina. “L’amore per me è il motore immobile come diceva Aristotele. Io mi sveglio la mattina… preferirei non vivere se non provassi amore verso qualcuno. Amore è vita, mi fa alzare al mattino, mi fa scrivere canzoni, mi fa muovere le gambe”, ha commentato.

