Tommaso Paradiso: “Mamma Nazaria è una donna forte”/ “Non ho sentito la mancanza di un padre”

Tommaso Paradiso, ospite a Domenica In, ha parlato della mamma Nazaria, che lo ha cresciuto da sola. “Le mamme sono un dono, la mia si assicura sempre che io stia bene e si preoccupa. È una donna forte, un vulcano. Ha un’azienda che non vuole chiudere, anche se potrebbe andare in pensione”, ha raccontato a Mara Venier.

Il cantante non ha mai conosciuto il padre. “La figura paterna non mi è mai mancata, sono sincera. Io non l’ho mai sentita, perché non l’ho conosciuto. Se fosse sparito dalla mia vita quando ero adolescente, allora sì. Non essendoci mai stato, però, non so cosa vuole dire avere due genitori”, ha riflettuto. Allo stesso tempo, però, nella sua vita ci sono state diverse figure maschili importanti. “Io ho dei miti come Carlo Verdone e Christian De Sica. Ho scritto una canzone, Dr. House, che parla proprio degli uomini che mi hanno accompagnato da quando sono nato a ora, sono i miei papà”.

Tommaso Paradiso: “Mamma Nazaria è una donna forte”. Il rapporto con la musica

Tommaso Paradiso, oltre che della sua famiglia, ha parlato a Domenica In anche del suo rapporto con la musica. “La musica rappresenta i momenti felici della mia vita. È intervenuta nei momenti di cambiamento. I miei compagni di scuola si stavano costruendo un futuro, mentre io non avevo la stessa corrispondenza di intenti. Io volevo essere ancora ragazzino, loro erano già adulti. Ero solo, poi ho conosciuto delle persone che come me suonavano. La musica è diventata così il mio punto di riferimento. Io scrivo in mezzo agli altri, prendendo ispirazione dalla vita. Ammiro tantissimo quelli che sanno scrivere in solitudine, isolandosi, perché hanno dei pensieri profondi. Io invece ho bisogno di soffiare dal presente, da ciò che accade intorno”, ha ammesso.

E sul nuovo album, dal titolo Sensazione stupenda, come l’omonimo brano: “Ad un certo punto della mia vita ho dovuto fare i conti col negativo, ho fatto pace con le tenebre. Non puoi combatterle per sempre, devi accettarle. È solo così che puoi elevarti a quella sensazione stupenda”.











