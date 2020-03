Tommaso Paradiso/ “Mi piace di più quando cantate in italiano!” (Amici 2020)

Tommaso Paradiso protagonista indiscusso del serale di Amici 19. Dal suo posto in giuria, l’ex frontman dei Thegiornalisti ha dimostrato di sapere il fatto suo, conquistando, con successo, anche il pubblico di Canale 5. Per il cantante, tuttavia, quella nel programma di Maria De Filippi non è la prima volta in un talent: già negli anni scorsi è riuscito a conquistare il pubblico di questo genere di format affiancandosi, per una sola puntata, ai giudici di X Factor. Questa volta, però, Tommaso Paradiso domina la scena prepotentemente, portando avanti un tipo di valutazione costruttiva e per nulla scontata. E nel farlo ha dimostrato di non essere eccessivamente severo: tra consigli, suggerimenti e piccoli accorgimenti, Tommaso Paradiso è apparso più come un fratello maggiore, che come un vero e proprio giudice. In attesa di scoprire come se la caverà nella seconda puntata di questa sera, analizziamo cosa è accaduto la scorsa settimana.

TOMMASO PARADISIO: “VALENTIN? C’AVESSI IL SUO FISICO…”

Il primo ad aver conquistato Tommaso Paradiso nel serale di Amici 19 è stato Jacopo, che nella prima parte della gara ha avuto modo di esibirsi con Alessandra Amoroso sulle note di “Immobile”. “Duettare è difficilissimo – ha fatto notare l’ex frontman dei Thegiornalisti – è molto difficile perché o hai un feeling clamoroso con la persona con cui duetti oppure…”. Secondo Tommaso Paradiso, però, Jacopo sarebbe riuscito a ottenere il meglio dalla sua performance: “devo dire che in questo caso le voci si intersecavano perfettamente”. Nel corso della prima puntata, inoltre, Tommaso Paradiso è stato diverse volte punzecchiato da Maria De Filippi, che gli ha chiesto, dopo l’esibizione di Valentin, se anche lui fosse in grado di ballare come l’allievo. “Se ballo così? – ha risposto il giudice – Non proprio. C’avessi io il fisico suo…”.

TOMMASO PARADISO AD AMICI 19: “DUETTARE CON ELISA? COME GUIDARE UNA…”

Preciso, puntuale e mai banale: Tommaso Paradiso ha seguito la prima puntata del serale di Amici 19 con il piglio di chi sa bene di poter trasmettere ai ragazzi quel pizzico di esperienza in più. Dal suo posto del parterre, infatti, il cantante ha ricordato ai ragazzi di non dare per scontata la loro lingua, esportandoli a cantare più spesso in italiano: “lo dico a tutti quanti – ha precisato Tommaso Paradiso – mi piace di più quando cantante in italiano. Mi arriva molto di più – ha aggiunto poi il cantante – questo è un piccolo consiglio che vi do, ma io non sono nessuno per darvelo, quindi buttatevelo via”. Ma è nel duetto tra Elisa e Nyv che Tommaso Paradiso ha dato il meglio di sé: “ho goduto, grazie!”, ha detto il giudice, che con Elisa ha avuto modo di duettare in passato. “Bravissime tutte e due, emozionante, stupende brave – ha aggiunto poco dopo – poi duettare con Elisa è un privilegio, perché è come guidare una Ferrari con il pilota automatico, però – ha conclusi rivolgendosi a Nyv – sei stata bravissima”.



